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男醫院前遭輾 護理師充當點滴架

2016-09-10

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市鄭男昨晚7點過馬路時，不慎摔倒在路中央，遭一輛工程車輾到左腳，造成粉碎性骨折；由於事件就發生在二聖醫院前，該院護理師衝出救援，攜帶藥品及醫療器材為傷者包紮、止血，並幫忙拿著點滴，直到消防救護人員到場，將鄭男送往大型醫院治療，溫馨行為感動路過民眾。

警方表示，工程車莊姓駕駛無酒精反應，車禍責任歸屬尚待釐清。

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