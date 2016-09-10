黑幫涉恐嚇 警4小時來回台馬逮人
2016-09-10
〔記者吳政峰／基隆報導〕「使命必達！」基隆地檢署開出拘票拘提天道盟太陽會份子，基隆市刑大偵三隊小隊長連志達負責拘提人在馬祖的陳嫌，他下午搭飛機跨海逮人，當天候補趕搭5點50分的末班機返台，全程僅花4小時，堪稱警界的「聯邦快遞」（FedEx）。
小弟被坑 修理修車廠老闆
警方調查，32歲陳嫌與太陽會關係匪淺，今年4月至基隆一處汽修廠修車，修復後要求10萬元費用，陳嫌自認被坑，拒絕支付，消息傳到太陽會吳姓基隆分會長耳裡，覺得小弟被坑沒面子，反叫旗下兄弟「修理」汽修廠老闆。
基隆地檢署檢察官吳美文偵辦天道盟太陽會恐嚇、傷害案，6日開出拘票，拘提10人。
市刑大偵三隊小隊長連志達6日中午接到檢察官指示，隨即帶著偵查佐廖志華衝到松山機場，搭乘1點50分班機飛往馬祖南竿，2點40分抵達，驅車前往陳嫌工作的禮品店。
連志達將陳嫌帶往機場，欲搭5點50分的末班機，還請航警幫忙拍照，回傳說明進度，指將返台製作筆錄，請檢察官稍待。
未料卻買不到機票，連志達不想影響偵辦進度，決定排候補，所幸航空公司確認有3名乘客未報到，3人才搭上飛機，於晚間6點40分回到松山機場。
另涉暴力討債及藏毒
偵三隊隊長施健良指出，太陽會基隆分會長吳嫌等人，另涉嫌朝酒店潑灑水溝污水、丟擲鞭炮暴力討債、持棍棒砸店、持棍棒砸毀汽機車等暴力行為；同步拘提時，還起出安非他命與K他命。訊後依毒品、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送基檢；因有共犯在逃，基隆地院裁定羈押禁見。
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