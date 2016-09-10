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捕蜂捉蛇 吃不「消」

2016-09-10

彰化一名消防隊員捕捉眼鏡蛇遭咬傷，造成左手食指前2節壞死截肢，隔不久，屏東又有名消防隊員遭蛇咬傷，消防員工作權益促進會昨會同多位消防員到行政院抗議， 要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂捉蛇等勤務確實回歸農業局。（記者李欣芳）

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  • 消防員工作權益促進會昨會同多位消防員到行政院抗議， 要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂捉蛇等勤務確實回歸農業局。（記者劉信德攝）

    消防員工作權益促進會昨會同多位消防員到行政院抗議， 要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂捉蛇等勤務確實回歸農業局。（記者劉信德攝）

  • 消防員工作權益促進會昨會同多位消防員到行政院抗議， 要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂捉蛇等勤務確實回歸農業局。（記者劉信德攝）

    消防員工作權益促進會昨會同多位消防員到行政院抗議， 要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂捉蛇等勤務確實回歸農業局。（記者劉信德攝）

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標題：捕蜂捉蛇 吃不「消」


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