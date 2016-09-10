超載壓垮橋 砂石車倒栽蔥墜河
2016-09-10
〔記者劉濱銓／南投報導〕52歲洪姓砂石車駕駛昨午開著砂石車行經濁水溪的砂石產業道路便橋時，疑似超載導致橋面不穩，不慎連人帶車翻落溪中，整輛車車斗倒插進河道，車頭朝天動彈不得。警消以掛梯將人救出，洪男嚇到說不出話來，幸好只有腳部擦傷。
警方表示，砂石車行經南投水里鄉段的濁水溪便橋，車開到一半時，橋面鋼板突然鬆動，整輛車重心不穩翻落；洪男則因車輛倒插溪中、車頭懸空，困在駕駛座內待援。
消防隊以掛梯固定駕駛座車門與橋面，攙扶洪男離開。洪男體重約百公斤，消防人員費了好一番工夫才將人救出，所幸只受驚嚇，腳部略有擦傷，無大礙。
主管機關水利署第四河川局表示，該河段委託南投縣政府疏濬砂石，初步了解該名駕駛疑似超載，並逆向闖進便橋的「空車」專用道，橋面恐因承受不住砂石重量，才會鬆動造成車輛落入水中，已雙向封閉便橋，詳細肇因待釐清。
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