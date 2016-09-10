高二女甫高分轉學 緩步走鐵軌尋短
〔記者陳恩惠、梁珮綺、林惠琴／台北報導〕剛從私立高中轉學到北市大理高中的楊姓女學生，疑自我期許高，昨清晨趁自強號列車即將過站，從萬華火車站月台緩步走上鐵軌，不到10秒即遭列車輾過，被捲進車廂底下傷重不治。鐵路警察局根據監視畫面，發現她死意堅決，並非意外落軌。
鐵警局台北分局台北分駐所表示，基隆開往潮州，經海線南下的107車次自強號列車，昨上午7時36分準備通過萬華站（過站不停），讀大理高中二年級的楊女，突然走進第二月台步入鐵軌，列車駕駛在數十公尺外發現她，緊急鳴笛、按喇叭示警，仍因煞車不及將楊女輾過，楊女受困第3、4節車廂下方，消防人員20分鐘後將人拉出，送台大醫院仍不治。
鐵警局調查，楊女昨自樹林火車站搭車北上，在萬華站第一月台下車，轉往第二月台徘徊。監視器發現，她著制服、背紅書包、手拿著藍色小提袋，站在第11車的月台旁，在候車線內緩步前行，聽見廣播有自強號過站，楊女手撐著月台邊緣進入軌道區，緩步走上鐵軌，不到10秒即遭自強號輾過，楊女書包、提袋等，被發現丟在月台下方的牆角，現場、家裡未找到遺書。
全校第1 仍重考轉學
據了解，楊女原就讀大安高工，她自我期許高，一心想念公立高中，重考後考上私立金甌女中，老師轉述，楊女表現優異，成績全校第一，若參加繁星應可上第一志願。
楊女這學期自金甌轉到大理高中二年級就讀，校方表示，楊女自稱「想要唸公立高中」，8月下旬開學後，她第3天就請病假，直到本月5日才來上課。導師表示，楊女轉學考成績前三名，很優秀，上課期間未發現異狀。
大安高工為北市公立高職第一志願，但科系錄取分數相差甚大，熱門科系如資訊、電機的錄取門檻，幾乎與指標性社區高中不相上下。大理高中為北市一般社區高中，錄取門檻介於指標性社區高中與私立高中間；金甌女中為綜合高中，有普通高中與職業類科。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 小威這一敗好傷 球后拱手讓人
- 苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款
- 油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
- 詐騙家族賣嬰兒用品 百人上當
- 愷樂才嘴甜 卻洩KID痔瘡
- 翫寶 桃園唯一NASA隔震建築
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 海安路、中正路交叉口 突塌陷
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 熱帶低壓將成颱 中秋節恐擾台
- 肇事熱點改善 4路口不減反增
- 法式經典浪漫 衣本初衷
- 富國銀行盜開帳戶 遭罰1.85億美元
- 改造空氣槍滅鼠蛇 車斗廠老闆觸法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Critics protest 5％ wage increase
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firefighters protest being forced to handle animals
- 馮明珠赴中任職 故宮：擔心權益受損
- 大城有德 新竹高鐵特區新成屋
- 楊丞琳腳綁紅線 惦惦愛露餡
- 朵朵小語 改變
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- MLB》殷仔最快17日回歸
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 古天樂搭車抓寶 高居26等級
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 證券行情表、證券表格
- 微星、技嘉8月營收今年新高
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 中橫臨37便道巨石開拆
- 電影行銷屏東 8團隊進駐取景
- 自由廣場》軍公教不是只有九三型
- 兆豐金公股董事換血 反洗錢專家入列
- 私主張 生命清單
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效
標題：高二女甫高分轉學 緩步走鐵軌尋短
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email