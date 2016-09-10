高二女甫高分轉學 緩步走鐵軌尋短

2016-09-10

〔記者陳恩惠、梁珮綺、林惠琴／台北報導〕剛從私立高中轉學到北市大理高中的楊姓女學生，疑自我期許高，昨清晨趁自強號列車即將過站，從萬華火車站月台緩步走上鐵軌，不到10秒即遭列車輾過，被捲進車廂底下傷重不治。鐵路警察局根據監視畫面，發現她死意堅決，並非意外落軌。

鐵警局台北分局台北分駐所表示，基隆開往潮州，經海線南下的107車次自強號列車，昨上午7時36分準備通過萬華站（過站不停），讀大理高中二年級的楊女，突然走進第二月台步入鐵軌，列車駕駛在數十公尺外發現她，緊急鳴笛、按喇叭示警，仍因煞車不及將楊女輾過，楊女受困第3、4節車廂下方，消防人員20分鐘後將人拉出，送台大醫院仍不治。

鐵警局調查，楊女昨自樹林火車站搭車北上，在萬華站第一月台下車，轉往第二月台徘徊。監視器發現，她著制服、背紅書包、手拿著藍色小提袋，站在第11車的月台旁，在候車線內緩步前行，聽見廣播有自強號過站，楊女手撐著月台邊緣進入軌道區，緩步走上鐵軌，不到10秒即遭自強號輾過，楊女書包、提袋等，被發現丟在月台下方的牆角，現場、家裡未找到遺書。

全校第1 仍重考轉學

據了解，楊女原就讀大安高工，她自我期許高，一心想念公立高中，重考後考上私立金甌女中，老師轉述，楊女表現優異，成績全校第一，若參加繁星應可上第一志願。

楊女這學期自金甌轉到大理高中二年級就讀，校方表示，楊女自稱「想要唸公立高中」，8月下旬開學後，她第3天就請病假，直到本月5日才來上課。導師表示，楊女轉學考成績前三名，很優秀，上課期間未發現異狀。

大安高工為北市公立高職第一志願，但科系錄取分數相差甚大，熱門科系如資訊、電機的錄取門檻，幾乎與指標性社區高中不相上下。大理高中為北市一般社區高中，錄取門檻介於指標性社區高中與私立高中間；金甌女中為綜合高中，有普通高中與職業類科。