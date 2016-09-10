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黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房

2016-09-10

詐欺成性 收押禁見

〔記者邱俊福、錢利忠、王憶紅、黃立翔／台北報導〕曾為前總統陳水扁算塔羅牌的少年黃琪（本名黃照岡），今年5月出獄時已23歲，卻怙惡不改，又冒充國泰集團第三代的蔡X玲，要求飯店提供套房優惠價，致台北喜來登飯店上當3次。檢警拘提他，其詐欺獲利雖不到5萬元，本來不致被羈押，但檢方考量他詐欺成性，有反覆實施之虞，將他聲押禁見獲准。

檢警調查，黃琪因偽造文書等案服刑，今年5月出獄，7月15日打電話到晶華酒店，冒充國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡X玲，用女聲腔調，向客服騙稱「我是蔡X玲，我有朋友要過去，給他最低價，住最高檔的房間…」。晶華酒店覺得蔡家大小姐怎可能直接來電，沒理會，並向刑事局反映。

警方追查發現，黃琪以同樣手法在7月23日、30日及本月6日，這3天向台北喜來登飯店訂房，客服人員通報董事長私人秘書、執行長，獲得授權後，黃琪還要求「好好招待，不要無禮，能折扣就折扣」，隨即自己再假裝是蔡X玲的友人現身入住。

冒名訂房 砍到25折

通常2萬2000元套房，頂多折扣1萬2000元，黃琪憑這招得以5800元入住，相當25折，其中1次還帶27歲周姓男友人入住，本月8日在該飯店吃飯還打9折。

另查知，黃琪也打電話向國泰商旅詢問房價，上月中旬還赴賓士汽車南港總公司，聲稱要成立車隊，詢問大量購車有無折扣，但沒下文，動機不明。

辯有付錢 不算詐欺

黃琪出獄後居無定所，刑事局偵九隊第二隊大前天晚間9時許，在松山機場捷運站將他攔查，黃琪一身名牌，但神情錯愕，應訊時承認冒名打電話，但強調「我是透過關係得到的折扣，我有付錢，不算詐欺」，接著就行使緘默權。

檢警認為，黃琪之父從事租賃車行，與喜來登飯店有所配合，黃琪因而對蔡家熟悉，加上喜來登幹部通常不會對老闆親屬進行查證，才使他輕易騙過，且此舉不排除是預為下個騙局布局。

同行入住的周男，檢方傳訊到案，他說是網路交友認識，不知是黃琪。

黃琪只有國中學歷，屢犯詐欺案，因冒充頂新魏家少東，申辦無刷卡金額上限的美國運通「黑卡」，以刷卡套現方式盜刷612萬元，102年被依偽造文書等罪判7年徒刑確定。他在彰化監獄服刑期間，又鬧出幫獄友口交的醜聞，被處分停止接見。

今年3月，高等法院針對黃琪冒名申辦，及盜刷信用卡等詐欺及偽造文書案定出應執行刑，不得易科罰金各罪，合併應處1年10月徒刑，得易科罰金各罪，合併應執行5年2月徒刑；今年5月，黃琪繳清易科罰金後出獄。

台北喜來登表示，僅配合檢警協助調查，不便評論；晶華表示，黃某未曾訂房，但確實有接到「詢價電話」；國泰商旅公關協理陳文琪則說，訂房組並未接受過黃琪訂房。

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  • 黃琪（左）入住喜來登飯店辦理手續時，留下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    黃琪（左）入住喜來登飯店辦理手續時，留下的身影。（記者邱俊福翻攝）

  • 小騙子黃琪詐欺紀錄

    小騙子黃琪詐欺紀錄

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