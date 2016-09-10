黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
詐欺成性 收押禁見
〔記者邱俊福、錢利忠、王憶紅、黃立翔／台北報導〕曾為前總統陳水扁算塔羅牌的少年黃琪（本名黃照岡），今年5月出獄時已23歲，卻怙惡不改，又冒充國泰集團第三代的蔡X玲，要求飯店提供套房優惠價，致台北喜來登飯店上當3次。檢警拘提他，其詐欺獲利雖不到5萬元，本來不致被羈押，但檢方考量他詐欺成性，有反覆實施之虞，將他聲押禁見獲准。
檢警調查，黃琪因偽造文書等案服刑，今年5月出獄，7月15日打電話到晶華酒店，冒充國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡X玲，用女聲腔調，向客服騙稱「我是蔡X玲，我有朋友要過去，給他最低價，住最高檔的房間…」。晶華酒店覺得蔡家大小姐怎可能直接來電，沒理會，並向刑事局反映。
警方追查發現，黃琪以同樣手法在7月23日、30日及本月6日，這3天向台北喜來登飯店訂房，客服人員通報董事長私人秘書、執行長，獲得授權後，黃琪還要求「好好招待，不要無禮，能折扣就折扣」，隨即自己再假裝是蔡X玲的友人現身入住。
冒名訂房 砍到25折
通常2萬2000元套房，頂多折扣1萬2000元，黃琪憑這招得以5800元入住，相當25折，其中1次還帶27歲周姓男友人入住，本月8日在該飯店吃飯還打9折。
另查知，黃琪也打電話向國泰商旅詢問房價，上月中旬還赴賓士汽車南港總公司，聲稱要成立車隊，詢問大量購車有無折扣，但沒下文，動機不明。
辯有付錢 不算詐欺
黃琪出獄後居無定所，刑事局偵九隊第二隊大前天晚間9時許，在松山機場捷運站將他攔查，黃琪一身名牌，但神情錯愕，應訊時承認冒名打電話，但強調「我是透過關係得到的折扣，我有付錢，不算詐欺」，接著就行使緘默權。
檢警認為，黃琪之父從事租賃車行，與喜來登飯店有所配合，黃琪因而對蔡家熟悉，加上喜來登幹部通常不會對老闆親屬進行查證，才使他輕易騙過，且此舉不排除是預為下個騙局布局。
同行入住的周男，檢方傳訊到案，他說是網路交友認識，不知是黃琪。
黃琪只有國中學歷，屢犯詐欺案，因冒充頂新魏家少東，申辦無刷卡金額上限的美國運通「黑卡」，以刷卡套現方式盜刷612萬元，102年被依偽造文書等罪判7年徒刑確定。他在彰化監獄服刑期間，又鬧出幫獄友口交的醜聞，被處分停止接見。
今年3月，高等法院針對黃琪冒名申辦，及盜刷信用卡等詐欺及偽造文書案定出應執行刑，不得易科罰金各罪，合併應處1年10月徒刑，得易科罰金各罪，合併應執行5年2月徒刑；今年5月，黃琪繳清易科罰金後出獄。
台北喜來登表示，僅配合檢警協助調查，不便評論；晶華表示，黃某未曾訂房，但確實有接到「詢價電話」；國泰商旅公關協理陳文琪則說，訂房組並未接受過黃琪訂房。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 小威這一敗好傷 球后拱手讓人
- 苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款
- 油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
- 詐騙家族賣嬰兒用品 百人上當
- 愷樂才嘴甜 卻洩KID痔瘡
- 翫寶 桃園唯一NASA隔震建築
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 海安路、中正路交叉口 突塌陷
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- 1分·2鮮·3茶飲 中秋健康吃
- 熱帶低壓將成颱 中秋節恐擾台
- 肇事熱點改善 4路口不減反增
- 法式經典浪漫 衣本初衷
- 富國銀行盜開帳戶 遭罰1.85億美元
- 改造空氣槍滅鼠蛇 車斗廠老闆觸法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Critics protest 5％ wage increase
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firefighters protest being forced to handle animals
- 馮明珠赴中任職 故宮：擔心權益受損
- 大城有德 新竹高鐵特區新成屋
- 楊丞琳腳綁紅線 惦惦愛露餡
- 朵朵小語 改變
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- MLB》殷仔最快17日回歸
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 古天樂搭車抓寶 高居26等級
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 證券行情表、證券表格
- 微星、技嘉8月營收今年新高
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 中橫臨37便道巨石開拆
- 電影行銷屏東 8團隊進駐取景
- 自由廣場》軍公教不是只有九三型
- 兆豐金公股董事換血 反洗錢專家入列
- 私主張 生命清單
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效
標題：黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email