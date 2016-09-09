3毒蟲拿破燈管 搶加油站

2016-09-09

〔記者吳仁捷／新北報導〕47歲毒蟲李啟銘與2名林姓毒蟲沒錢買毒，日前鎖定新北市板橋浮洲橋頭一間凌晨只有一名工讀生看顧的加油站，李嫌到路邊撿拾一支日光燈打破，直接衝入加油站抵住店員的脖子，問「要錢、要命？」脅迫店員交出1500元零錢後逃逸，隨後被板橋警方逮回；警方擴大偵辦，發現3男在雙北至少犯案5起，專門在深夜、凌晨挑落單的工讀生下手犯案。