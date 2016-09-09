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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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告白11次 人夫刺死按摩女

2016-09-09

〔記者黃欣柏／台北報導〕男子黃建智愛上美艷按摩女，前後告白10次都遭拒，他去年底鼓起勇氣進行第11次告白，仍被打槍，羞憤之下竟抽藍波刀狂刺對方40多刀致死，且黃男行凶時，還一邊哭喊：「我那麼愛妳，為何妳不接受我？」一邊朝被害女子上半身猛刺，最後因氣力放盡才罷手；事後，他佯裝自己有幻聽症狀，甚至自稱「寧可死的是我」，藉此展現悔意，圖求減刑，士林地院昨認定他預謀殺人，惡性重大，判無期徒刑。據悉，在郵局任職的41歲黃男，結婚14年並育有1女，3年前跟朋友到台北市一家按摩店消費，對47歲已婚陳姓按摩女一見鍾情，之後不僅每週都去光顧，還因此離婚。

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