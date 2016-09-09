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剁刀砍警13刀 廚師續押

2016-09-09

〔記者王定傳／新北報導〕廚師吳志展違規停車被開6張罰單，憤持剁骨刀朝海山分局新海派出所警員張家逢狠砍13刀，檢方週一依殺人未遂等罪嫌起訴，昨移審時，吳志展戴安全帽、口罩，雙手合十不發一語；新北地院開庭決定是否羈押，吳沒有意見，法官認為他涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定羈押。

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