性侵繼女偷拍 不從就PO網

2016-09-09

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名年約40餘歲男子涉猥褻、性侵繼女4年多，繼女搬離仍難逃狼爪，繼父揚言若不配合就將偷拍的性交影片外流，直至今年18歲的繼女再也受不了，向舅舅、舅媽哭訴，繼父獸行才曝光，新北地檢署昨依乘機性交、強制性交、拍攝未滿18歲之人性交及猥褻物品等罪嫌，將繼父起訴。

庭訊時，被告否認從繼女國二時即開始犯行，等她滿16歲後才發生性關係，強調你情我願未強迫。

檢方依據繼父LINE簡訊的恐嚇內容：「真的要逼我PO嗎？不要逼我抓狂」、「有些東西放在網路上，人家會不停轉載」，且繼父曾向繼女道歉，繼女日記還曾寫過「一見繼父就噁心反感」，認定繼女對繼父並無情愛，遭受恐嚇脅迫才就範。