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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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缺錢買毒 洗劫4檳榔攤

2016-09-09

〔記者曾健銘／新北報導〕43歲毒蟲吳源陸缺錢買毒，日前凌晨佯裝成顧客到新北市泰山區某檳榔攤消費，趁著陳姓檳榔西施轉身拿飲品時，洗劫收銀機內1萬多元財物後逃逸，吳嫌食髓知味，陸續犯下多起相同案件；警方統計，他1個月已接連洗劫新莊一帶4間檳榔攤，警方經連日追查，前晚將他逮捕到案。

警方調查，吳嫌犯案前先竊機車代步，犯案後逃跑路線皆選擇小巷弄，且刻意繞路，還不忘逃到暗巷內變裝，以誤導警方。

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  • 吳嫌被警方移送法辦。（記者曾健銘攝）

    吳嫌被警方移送法辦。（記者曾健銘攝）

  • 吳嫌洗劫抽屜內的現金，檳榔西施急忙上前阻止。（記者曾健銘翻攝）

    吳嫌洗劫抽屜內的現金，檳榔西施急忙上前阻止。（記者曾健銘翻攝）

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