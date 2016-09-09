缺錢買毒 洗劫4檳榔攤

2016-09-09

〔記者曾健銘／新北報導〕43歲毒蟲吳源陸缺錢買毒，日前凌晨佯裝成顧客到新北市泰山區某檳榔攤消費，趁著陳姓檳榔西施轉身拿飲品時，洗劫收銀機內1萬多元財物後逃逸，吳嫌食髓知味，陸續犯下多起相同案件；警方統計，他1個月已接連洗劫新莊一帶4間檳榔攤，警方經連日追查，前晚將他逮捕到案。

警方調查，吳嫌犯案前先竊機車代步，犯案後逃跑路線皆選擇小巷弄，且刻意繞路，還不忘逃到暗巷內變裝，以誤導警方。