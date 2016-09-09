醉妹搭小黃 醒來內褲在包包
2016-09-09
〔記者楊國文／台北報導〕正妹小如（化名）和友人聚餐後搭計程車返家，因不勝酒力上車睡得不省人事，運將高福先「撿屍」載到摩鐵性侵再載她返家，小如上午醒來仍迷迷糊糊，只覺下體疼痛，又驚見自己內褲被塞在皮包內，才知遭性侵，高等法院昨依乘機性交罪判高男4年8月徒刑。
判決指出，前年12月29日深夜11時，高男在台北市載到小如，她上車後告訴高男她的三重地址後，再閒聊幾句即酒醉倒頭就睡。高男色心頓起，轉往新北市一家摩鐵性侵小如，隔天凌晨1時多再載她回三重。小如天亮醒來只覺下體痛楚，發現外褲內竟無內褲，而是被揉成一團塞在包包裡，她仔細回想才確認遭性侵，到醫院驗傷報警。
狼司機判4年8月
高院查出，案發1個半小時內，小如手機有多通0秒通話紀錄，只有1通是1秒，皆未實際通話，研判是酒醉誤觸撥出；路口監視影片也顯示，小如一下車即跌倒無法立刻起身，步伐左搖右晃，差點被車撞到，認定小如確實酒醉，高男犯後狡辯無悔意，予以重判。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 《金鐘入圍》一把青13項大贏家 捉對PK必娶女人
- 大世界小葉片 雅得里雅海岸的古堡奇遇
- 中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔
- 《熟男，後背！》歐款 後背正裝化
- 江宏傑娶福原愛 台日桌球「絕配」
- 深耕二線城市 太子建設推案熱銷
- 自由廣場》從許厝遷校談「工業城市」治理
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月
- 睪丸小又無精 2年半打千針喜得女
- 質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告
- 世界盃室外拔河賽 台灣女將奪首金
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 自由談》大火來了，媽媽快逃！
- 《工藝新學 超越之道》超立體視覺
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 《競逐男配角》鄭人碩三喜臨門 陳奕終於等到了
- 陳菊︰高市將成新南向門戶
- 噪音幫大忙 氣走穆雷 錦織圭晉4
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 《手作美學 職人之包》防水學院風
- 犀牛有禮 送進鋒哥心坎裡
- 老蕭獅子合唱團催淚 晨翔扮漸凍人尿失禁
- 卡地亞紐約旗艦店 百年地標風華再現─經4年修復盛大開幕 珍珠項鍊致敬專賣店傳奇故事
- 琴送偏鄉 華山國小獲14把小、大提琴
- NASA砸252億 來回7年只為3秒碰行星採樣
- 烏坎民選村官 林祖戀認了收賄
- 社論》台灣在國際社會要有行動力並發聲
- 黨產變私產？中興電工油水多 爭議更多
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 推產地餐桌 主廚進小果油茶田
- 刪退休公教三節慰問金 國庫年省8.7億
- 巴勒斯坦領導人 曾是蘇聯特務？
- 丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件
- 雨天車禍多 事故單四小時用半包A4
- 亞洲盃射箭賽 測試世大運安檢大陣仗
- 川普讚美蒲亭 希拉蕊直斥好可怕不愛國
- 蔣萬安服務處設在區黨部 被指公私不分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉妹搭小黃 醒來內褲在包包
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分