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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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醉妹搭小黃 醒來內褲在包包

2016-09-09

〔記者楊國文／台北報導〕正妹小如（化名）和友人聚餐後搭計程車返家，因不勝酒力上車睡得不省人事，運將高福先「撿屍」載到摩鐵性侵再載她返家，小如上午醒來仍迷迷糊糊，只覺下體疼痛，又驚見自己內褲被塞在皮包內，才知遭性侵，高等法院昨依乘機性交罪判高男4年8月徒刑。

判決指出，前年12月29日深夜11時，高男在台北市載到小如，她上車後告訴高男她的三重地址後，再閒聊幾句即酒醉倒頭就睡。高男色心頓起，轉往新北市一家摩鐵性侵小如，隔天凌晨1時多再載她回三重。小如天亮醒來只覺下體痛楚，發現外褲內竟無內褲，而是被揉成一團塞在包包裡，她仔細回想才確認遭性侵，到醫院驗傷報警。

狼司機判4年8月

高院查出，案發1個半小時內，小如手機有多通0秒通話紀錄，只有1通是1秒，皆未實際通話，研判是酒醉誤觸撥出；路口監視影片也顯示，小如一下車即跌倒無法立刻起身，步伐左搖右晃，差點被車撞到，認定小如確實酒醉，高男犯後狡辯無悔意，予以重判。

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