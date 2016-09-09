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女騎士捲車底 50人抬公車救命

2016-09-09

〔記者姜翔／台北報導〕大有巴士620公車前晚行經台北市內湖區成功路、金湖路口，疑未注意車前狀況，不慎撞上前方陳姓機車女騎士，陳女被拖行10公尺，捲入車底，救護員到場發現她遭公車底盤卡住，周遭的騎士、駕駛紛紛下車，約50人合力抬起公車，助陳女脫困，陳女送醫後幸無生命危險，救援過程被上傳臉書，網友大讚「畫面好感人」，也有網友表示「要是我在場一定也會抬公車」。

前晚6時許，61歲的魏男駕駛公車在該路口停等紅燈，綠燈起步時，疑未注意車前狀況，撞上右前方同樣在停等紅燈的29歲陳姓女騎士。

捲入車底拖10公尺

陳女遭公車右前輪輾過後，被捲入車底拖行約10公尺，附近民眾見狀，立即通知救護人員趕來救援。警方及救護人員到場時，發現陳女遭公車底盤卡住，動彈不得，公車上的乘客、經過當地的駕駛及熱心民眾，與現場約10餘名警力，齊聲大喊「1、2、3！」合力從公車右側猛推，成功將右前輪抬起，協助陳女脫困送醫。

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  • 內湖區成功路、金湖路口，一輛公車不慎撞輾過女騎士再拖行10公尺，至少50名路過民眾，合力抬起公車，助女騎士脫困。（記者姜翔翻攝）

    內湖區成功路、金湖路口，一輛公車不慎撞輾過女騎士再拖行10公尺，至少50名路過民眾，合力抬起公車，助女騎士脫困。（記者姜翔翻攝）

  • 內湖區成功路、金湖路口，一輛公車不慎撞輾過女騎士再拖行10公尺，至少50名路過民眾，合力抬起公車，助女騎士脫困。（記者姜翔翻攝）

    內湖區成功路、金湖路口，一輛公車不慎撞輾過女騎士再拖行10公尺，至少50名路過民眾，合力抬起公車，助女騎士脫困。（記者姜翔翻攝）

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