重機雙載橫越中橫 落石砸死夫
2016-09-09
〔記者王峻祺／花蓮報導〕基隆市47歲男子陳健豪騎重型機車偕愛妻旅行，前天傍晚行經中橫公路131.1公里慈恩路段，疑被落石擊中車體，失控撞擊山壁，陳男雖戴著安全帽，仍因頭部重創致死，後座黃姓妻子則多處擦傷。
在基隆市七堵從事餐飲業的陳男，常號召「愛心小天使」贈送免費便當給弱勢族群，鄰里稱他是樂善好施的「大善人」；陳男與妻子相當恩愛，臉書常貼騎重機親密出遊照，5日晚間，夫妻倆在花蓮旅館甜蜜打卡，羨煞親友。
猛撞山壁 戴安全帽仍亡
警方表示，陳男夫妻騎國產278cc重機雙載旅行，7日晚間從花蓮取道中橫，準備到南投埔里尋親住宿，行經台8線131.1公里、慈恩段西端時，疑被落石擊中人車後失控摔車；陳男雖戴有4分之3式安全帽，但頭部撞擊右側山壁致重傷，警消到場時已無生命跡象，黃姓妻子則多處擦傷，傷勢集中右側，兩人被送醫急救，陳男仍回天乏術。
警方呼籲，近日中橫公路山區頻頻發生地震、強降雨，行駛山區道路前，請先做好行程規劃，避免在強降雨期間強行進入山區；若發現前方有零星落石掉落，應停止前進，就近找尋隧道等掩體避難。
東部騎士精品館負責人李詩彥說，重機騎士應穿著標準配備及護具，若不幸摔車，頭部是危及生命的關鍵部位，全罩式安全帽絕對比4分之3式安全帽更牢靠，能保護頭、頸及下顎，整體結構也較強，鏡面更具支撐力，摔車時不易破裂或脫落，入門款市售8000元上下，等級愈高，價格愈貴，動輒上萬元。
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