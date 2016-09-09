黑道頭目怕老婆 「做錯事」當眾討饒

2016-09-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方大前天掃蕩以男子周柏任為首的暴力討債集團，周男不時在臉書張貼到酒店作樂等照片炫耀，不料警方搜索時，卻見其年輕妻子大罵：「不用再說了，就是離婚！」他囂張氣焰頓時消散，低頭頻呼：「不要這樣，水某，再給個機會。」宛如做錯事的小狗。

台中市警局刑警大隊偵二隊調查，32歲周嫌從事暴力討債維生，以自己經營的檳榔攤當據點，還仿效北市「中山聯盟」，用手機軟體成立機動支援隊逞兇鬥狠。

今年3月間，張姓與曾姓小弟看一名駕駛不順眼，立即呼叫機動支援隊，將對方從台中市中區與北區交界處，一路追打到太平區，把對方打成重傷。另有一名製造櫥櫃的生意人積欠債主300多萬元，周嫌以「三成」酬勞承攬討債，卻把這名生意人強押拘禁，逼其同居人拿出10多萬元，並簽下本票解圍。

周嫌不久前曾因恐嚇取財罪被法辦，其妻已下最後通牒，如果再做壞事，那就無條件離婚，警方6日逮捕周嫌等6人並搜索，周妻滿臉憤怒，劈頭說：「不用再說了，就是離婚！」周嫌只能低頭哀求嫩妻回心轉意。

警方將周柏任等6人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦，檢方裁定5萬元不等交保。