| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

黑道頭目怕老婆 「做錯事」當眾討饒

2016-09-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方大前天掃蕩以男子周柏任為首的暴力討債集團，周男不時在臉書張貼到酒店作樂等照片炫耀，不料警方搜索時，卻見其年輕妻子大罵：「不用再說了，就是離婚！」他囂張氣焰頓時消散，低頭頻呼：「不要這樣，水某，再給個機會。」宛如做錯事的小狗。

台中市警局刑警大隊偵二隊調查，32歲周嫌從事暴力討債維生，以自己經營的檳榔攤當據點，還仿效北市「中山聯盟」，用手機軟體成立機動支援隊逞兇鬥狠。

今年3月間，張姓與曾姓小弟看一名駕駛不順眼，立即呼叫機動支援隊，將對方從台中市中區與北區交界處，一路追打到太平區，把對方打成重傷。另有一名製造櫥櫃的生意人積欠債主300多萬元，周嫌以「三成」酬勞承攬討債，卻把這名生意人強押拘禁，逼其同居人拿出10多萬元，並簽下本票解圍。

周嫌不久前曾因恐嚇取財罪被法辦，其妻已下最後通牒，如果再做壞事，那就無條件離婚，警方6日逮捕周嫌等6人並搜索，周妻滿臉憤怒，劈頭說：「不用再說了，就是離婚！」周嫌只能低頭哀求嫩妻回心轉意。

警方將周柏任等6人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦，檢方裁定5萬元不等交保。

廣告
  • 周柏任貼出到金錢豹酒店喝花酒等照片，宣稱這是「兄弟情義」。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

    周柏任貼出到金錢豹酒店喝花酒等照片，宣稱這是「兄弟情義」。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

  • 周柏任混黑道，常貼出與嫩妻的親暱照。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

    周柏任混黑道，常貼出與嫩妻的親暱照。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：黑道頭目怕老婆 「做錯事」當眾討饒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.