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亂開車門害騎士彈飛 後車再拖10公里慘死

2016-09-09

〔記者王涵平、林孟婷／台南報導〕18歲方姓機車騎士前晚在台南市疑先遭自小客車駕駛開車門擦撞，再遭另輛自小客車拖行約10公里，送醫延至昨午不治；涉嫌拖行方男的王姓駕駛說，當時下大雨，不知道自己是否撞到人，後來發現保險桿壞了，才將車子送修。警方已鑑識採證，將進一步比對釐清。

拖行10公里不知撞到人?

警方調查，前晚8點半，家住安定的方男騎機車行經台19線西港段凱士士公司大門附近時，1輛停在機車道的自小客的駕駛26歲越南籍吳姓女子正好開車門，方男疑被擦撞，飛到快車道上，吳女欲上前關切時卻發現方男不見了，趕緊報案。

騎士衣服幾乎全磨破

就在警方找人時，安定消防分隊隨後獲報，指安定區堤防距離中山高涵洞約600公尺處有男子路倒。消防人員到場發現傷者上半身衣服幾全磨破，從胸部到腳鮮血直流，已無呼吸心跳，立即施行CPR，送醫急救後恢復生命徵象。因懷疑傷勢不單純，隨即通報警方。

善化警方獲報，通知家屬才知方男騎機車在西港出車禍。因傷勢嚴重，轉至奇美永康醫學中心加護病房搶救，至昨午不治。

警方研判，從方男被擦撞處到被發現處，被拖行長達10公里。安定分駐所協助調閱事發地監視畫面，通知行經該路段的10多名車主到分駐所說明。

一名40多歲王姓男子向警方表示，當時經過該路段時，由於雨下很大，不知道自己是否有撞到人，後來發現保險桿壞了，將車子送到保養廠維修。

善化警分局立刻通知佳里分局偵查隊及西港所警方前往保養廠，發現王男車子的擋泥板、排氣管都有受損，懷疑方姓機車騎士是遭該輛自小客拖行，除了仔細採證，詳細肇因將進一步比對釐清。

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  • 方男子騎機車先撞上轎車門彈飛，再被後車拖行十公里傷重不治。（記者王涵平翻攝）

    方男子騎機車先撞上轎車門彈飛，再被後車拖行十公里傷重不治。（記者王涵平翻攝）

  • 方姓男子前晚騎機車疑先遭自小客車駕駛開車門擦撞，再遭另輛自小客拖行約10公里，送醫不治，警方針對拖行方男的自小客仔細鑑識。（記者王涵平攝）

    方姓男子前晚騎機車疑先遭自小客車駕駛開車門擦撞，再遭另輛自小客拖行約10公里，送醫不治，警方針對拖行方男的自小客仔細鑑識。（記者王涵平攝）

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