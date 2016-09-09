我兒很乖被妳帶壞…老媽登啟事棒打鴛鴦
2016-09-09
〔記者陳鳳麗、彭健禮／綜合報導〕一名「南投陳太太」前天在印刷媒體刊登聲明啟事，反對兒子與當教師的女友「小文」（化名）交往，還列出4項理由，及小文的全名、任教學校，這則啟事昨在臉書不斷轉傳，不少網友對這名母親的強勢作風感到瞠目結舌。
名字、任教地點 個資全都露
記者昨天搜尋多份報紙及地方刊物，仍無法確定在何處刊登，但有網友PO上「南投人聊天室」臉書社團，不斷被分享。小文昨委請同事轉達「不發表意見，婉拒受訪」。
「南投陳太太」在啟事表示，小文在北部某國小任教，考上公務員的兒子與她交往後「性情大變」、「母子無法溝通」，兒子還拿了80萬元買股票，迄今無法交代去處。
她列出反對兩人交往的4大理由，包括「交往都是女方主動安排」、「女生動作太多令做母親的反感」、「你說係神明指示和我兒子在一起，卻不肯讓3人一起去找神明問清楚」、「你還有事情瞞著我兒子」。
小文曾有婚姻，育有小孩，這名母親要求小文與她角色互換，「不要再和我兒子來往，讓我找回兒子」。她在啟事中不只登出自己真名、身分證字號，也將小文的全名及任教國小都曝光。
不少網友直批「太狂的母親」；有人說該聲明有「我兒子很乖，都是被誰帶壞」的概念。有司法界人士認為，啟事說的若是真實，即無妨害名譽的問題；另一派認為，啟事說的都是私德，與公眾利益無關，有誹謗問題。
「太狂」專家建議適度放手
衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男分析，這種現象在台灣社會很常見，主要是母親對兒子的依戀深，不肯讓他分離獨立，總認為兒子是小孩，必須由她主控，小文應該不是第一個被陳太太反對的女子。沈政男也說，陳太太必須接受兒子長大了，對戀人的愛一定會勝過對父母的愛，若真覺得小文不適合，可請其他親人勸導，若兒子不接受，也要學習「由他去了」。
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