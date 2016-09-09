百公斤胖妹1人飾3角 裝正妹詐宅男4年

2016-09-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕體重近百公斤的30歲金姓女子在網路上假扮日英混血正妹「加賀美保」，認識生物科技宅男工程師阿凱（化名），阿凱墜入愛河，金女再開分身，既扮加賀美保的乾妹妹，又扮中文老師，借走51萬元；日前又以「加賀美保」得腦瘤要借600萬元，阿凱以死逼父母金援，父母無奈只好報警，台中警方大前天逮獲金女，阿凱見重量級本尊，才知被騙4年，不禁痛罵「妳真惡劣！」

面都沒見到 借走51萬

阿凱的父母2日從南部北上，向台中市警局第三分局正義派出所報案，指住台中市的26歲兒子，是生物科技公司的碩士工程師，日前卻要父母籌款600萬元給他救女友，「若救不了她，我也不用活了」，父母苦勸，但他執迷不悟。

阿凱說，2012年10月透過網路，認識來台學中文的加賀美保，大頭貼是窈窕正妹，她還介紹在台的美麗乾妹妹「小姿」給他，2女每天對他噓寒問暖，加賀要阿凱匯錢供她買手機等禮物，讓他深陷戀愛。但2女從不和他見面，阿凱寫的多封情書及匯款，只能寄給教加賀中文的「金老師」代轉。

2014年4月，阿凱想約加賀見面，她卻說很忙，雙方爭執後，加賀就失去音訊。阿凱說，加賀失聯，小姿卻對他更溫柔，隨後小姿以「生病、墮胎、付房租」沒錢等理由，希望阿凱資助。

再稱得腦瘤 要借600萬

去年底，失聯約1年半的加賀突然聯繫阿凱，宣稱跟阿凱爭吵當天，她負氣跑出門，被車撞傷，喪失記憶，因而失聯。接下來，她就以罹患腦瘤需開刀、要創立新公司，向阿凱借600萬元，宛如連續劇情節，阿凱卻毫不懷疑，自己努力籌錢，還逼父母掏錢。

工程師以死逼父母金援

警方介入後請阿凱於6日晚間約「金老師」在台中市取款，從而逮捕體重近百公斤的金女。高中畢業的她無業，與母相依為命，警方也在她住處查獲阿凱寫給加賀的情書。

電話鈴響 胖妹賴不了

阿凱說，共借給加賀、小姿51萬元，但金女否認詐騙，她發誓，確實有加賀美保、小姿，她只是居間交款。但警方撥打阿凱提供的加賀美保、小姿與金老師的電話，金女隨身的2支手機陸續鈴響（其中1支手機是雙門號），當場拆穿，檢方前天依詐欺罪聲請羈押金女獲准。