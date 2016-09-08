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性侵孫女22次 狼祖父重判10年

2016-09-08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市狼祖父從102年至去年間，趁妻子外出之際，性侵年約14歲孫女，直到孫女上健康教育課，察覺事情不對予以拒絕，狼祖父仍繼續犯行，總計性侵22次，還害被害人懷孕；新北地院依「成年人故意對少年犯強制性交罪」判他10年徒刑，可上訴。

判決指出，狼祖父持續性侵孫女，直到孫女的親人察覺怪異，帶她到醫院檢查，發現她懷孕，全案才曝光。

法院審理時，狼祖父承認與孫女發生性行為，卻辯稱沒有強迫；不過孫女回憶證稱，國一上過健康教育課後，知道這件事情不對，曾拒絕、哭泣，祖父仍強行性侵，她當時覺得反抗也沒有用，也不敢跟其他人說，更不敢讓奶奶知道，因為奶奶有疾病，怕她承受不了。

合議庭斥責狼祖父所為造成孫女身心受創，甚至懷孕，造成人格發展莫大損害，考量他事後與孫女及兒子和解，因此判刑10年，可上訴。

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