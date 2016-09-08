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餓到偷供品 還膜拜求原諒
2016-09-08
〔記者余衡／新北報導〕28歲男子徐太一家境貧困，把歪腦筋動到神明身上，多次行竊宮廟香油錢及供品，又擔心會有報應，做案前還會先膜拜神明，徐男崇拜美國前籃球明星麥可喬丹，犯案時必戴上繡有23號的帽子當幸運物，警方以帽追人逮捕徐男，告誡他：「舉頭三尺有神明，做壞事，籃球之神也不會保佑你！」
新北市三峽中山路138巷內一間宮廟，今年7、8月間多次遭竊，三峽警分局鶯歌分駐所發現，竊賊除行竊放在金元寶香油箱內的零錢，還會偷吃供桌上擺放的水果、零食等供品，竊賊每次做案時間短暫，監視器未能拍下長相，但發現小偷習慣戴著繡有「23號」的鴨舌帽。
警方日前巡邏時發現，徐男戴著同款鴨舌帽在中山路旁走動，徐男雖配合盤查，但應答時神情慌張，極力否認涉嫌行竊，警方調出監視器影像比對，徐男才坦承行竊。
徐男供稱，因長期失業缺錢，餓到受不了，見該宮廟無人看管，才心生貪念下手行竊金錢及食物，他也坦承擔憂偷神明的東西會遭報應，行竊前都會先膜拜請求原諒，全案訊後依竊盜罪函送法辦。
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