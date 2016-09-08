「聯合國愛心媽媽」詐百萬 判2年半

2016-09-08

〔記者楊國文／台北報導〕女子曾素容（在押）自稱「聯合國愛心媽媽」，對外謊稱擔任美國將軍的友人將接任聯合國秘書長，準備帶美元鉅款來台蓋孤兒村，但這筆鉅款被海關扣留，需手續費才能領出，向3名被害人詐騙新台幣140多萬元。高等法院認定曾婦所謂「美國將軍」及持有的國際貨幣基金會證明文件都是偽造，依詐欺取財等罪判2年半，並追繳不法所得。

判決指出，有詐欺前科的58歲曾姓婦人，前年7月向鍾男、吳男及張婦自稱是「聯合國愛心媽媽」，佯稱辦理聯合國孤兒父母遺產業務年餘，她在服務期間認識「美國將軍General Aziz」，這名將軍即將接任聯合國秘書長一職，在就職前夕準備帶著32箱鉅額美元到桃園蓋孤兒村，因美元被扣在海關，需要籌措一筆手續費才能領出，鍾男等3人信以為真，多次匯款或拿現金給曾婦，總計行騙新台幣140多萬元。

曾婦另以相同手法，謊稱「迦納駐馬來西亞大使Franklyn Kuffour」也有美元、英鎊被扣在馬來西亞，須交付「紅包」打通關，曾婦甚至帶著鍾男等3人，搭機飛往吉隆坡與假冒的「迦納大使」見面，假大使信誓旦旦謊稱，領出的英鎊有保護膜，要用特殊藥水將保護膜「洗」掉才能用，鍾男不知陷入騙局，不僅花光帶去的錢，還特地返台籌了1萬美元交給曾婦。

鍾男等人事後追討美元，曾婦一再藉詞拖延，3人懷疑被騙報警。檢警發現曾婦所謂「美國將軍」、「迦納大使」都是編造的，就連曾婦提出的「聯合國秘書長潘基文署名的授權書」、「國際貨幣基金會證明函」等文件，都是自行用印表機列印出來的，將她依詐欺取財、偽造文書罪起訴。

法院審理時，曾婦堅稱「美國將軍General Aziz」等人都是外交使節，也有計畫來台蓋孤兒村，但無法拿出證據，高等法院認定是騙局，昨重判並追繳不法所得91萬新台幣、1萬6000美元，可上訴。