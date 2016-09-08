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角頭劉保生澳門豪賭 疑欠債惹殺機
2016-09-08
〔記者黃捷／新北報導〕新北蘆洲角頭「空保」劉保生，7月20日參加廟會活動時當街遭人狙殺，殺手至今未落網。警方追查發現，劉保生曾借錢到澳門豪賭慘輸，與債主有糾紛，返台1個月後就遭狙殺，事發當天殺手從債主住處離開，至劉保生的開發公司門外守候1小時，再步行至蘆洲保佑宮槍殺劉保生，推測彼此間有密切關聯，警方並表示「已鎖定犯嫌，破案指日可待。」
劉保生昨公祭，地點在蘆洲區三民、中正路口，各幫派、角頭約3000名黑衣人公祭隊伍擠爆會場，警方出動260多名警力維安蒐證。公祭直至中午12時結束，隊伍繞行蘆洲市區，因出殯隊伍龐大，幾乎佔據整條車道，造成交通壅塞。
劉保生遭狙殺原因眾說紛紜，警方另查出，永和區某角頭今年4月在三重仁政街遭擄，一週後同一地點又被人開槍警告，道上傳言是劉保生手下與人合資2000萬買毒，卻遭人黑吃黑產生糾紛，疑因此引來殺機。
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