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嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉

2016-09-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市呂姓女高職生無照騎機車回家，見警攔查卻不停，林姓警員騎警用機車追了3公里，呂女到家門口急轉彎，擦撞警用機車，雙雙摔車受傷，呂母護女心切，嗆警「女兒死了你賠得起嗎？」警方調閱監視器，呂母才向警方道歉，少女也吃上闖紅燈、無照駕駛、不服稽查取締3張罰單，總計1萬800元。

警方調查，16歲呂女就讀高職二年級，大前天下午4時許放學，穿學校制服無照騎車準備回鳳山住家，途經輜汽、新強路口，被新甲所林姓警員巡邏發現攔檢。

呂女未停車受檢，反加速駛離，還連闖2個紅燈，警方鳴笛追車，呂女騎了3公里至海洋一路，見家門就在眼前，急轉彎欲進入大樓停車，與後方警用機車擦撞，雙雙摔車倒地，手腳擦傷。

呂女起身嗆警「為何撞我？」林員反駁「是妳撞我」，呂女還以手指警方「不可以碰我！」當場打電話給母親；呂母下樓見女兒受傷，聽聞女兒說警察撞人，當街開罵「無照駕駛開單就好，幹嘛追女兒？我女兒死了你賠得起嗎？」

林員強調依法行事，「鳴笛示警3次仍拒絕盤查，可以合理懷疑藏毒、酒駕或遭通緝」，呂母嗆警「警察追人已經害死人，現在連車都摔壞了，你賠嗎？」

警方於是調監視器還原當時狀況，呂母看到女兒連闖2個紅燈，警用機車在後面追仍不停車，最後擦撞後方警用機車，驚覺女兒不對，態度大逆轉，除向警方道歉，並承諾賠償車損。

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  • 呂母嗆警「女兒死了你賠得起嗎」。（取自臉書）

    呂母嗆警「女兒死了你賠得起嗎」。（取自臉書）

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