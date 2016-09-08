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曾把人塞冰箱 一中香腸王也被恐嚇塞冰箱

2016-09-08

〔記者楊政郡／台中報導〕涉殺人棄屍案的一中街香腸王沈聯旺也曾被恐嚇！

37歲女子杜心卉，去年9月間夥同林森日、吳瑞龍等人，到一中街找沈聯旺，要他解釋為何恐嚇杜女；沈堅持不認識杜女，林男出言恐嚇「押到山上埋掉、塞到冰箱」等，要求沈拿出12萬元解決。杜女等先拿了沈當場湊得的2萬元，並嗆聲隔天要來拿剩餘的錢，沈某報警處理，檢方依恐嚇取財及傷害等罪起訴杜女、林、吳等3人。

去年9月5日，謝姓女子到沈聯旺住處拿私人物品，兩人要分手，沈某涉嫌持竹棍攻擊，還把她塞到大冰箱裡，企圖將她悶死；謝女被救出後，頭部嚴重撕裂傷、縫了100多針，手也骨折，此案由台中地院審理中。今年4月，沈聯旺又被查出涉及13年前殺人案，殺害前女友羅愛珍棄屍彰化員林大排，台中地院另案審理中。

台中地檢署起訴書指出，女子杜心卉（前案謝的女性友人）在與友人閒聊時談及被沈聯旺恐嚇，104年9月19日晚間11時許，林森日、吳瑞龍及王姓男子（已歿）等到一中街找沈理論，沈堅持不認識杜女，何來恐嚇之說？吳瑞龍打電話請杜女過來對質，杜女到場後，沈還是堅持不認識，吳嫌即以腳踹沈某倒地，林並恐嚇稱「押到山上埋掉、塞到冰箱」。

同夥王男要沈拿出12萬元解決，沈見對方人多勢眾，只好答應，並向隔壁老闆借了1萬元，加上當天營收1萬元，湊足2萬元打發杜女等人離開；被告還嗆聲，剩下的錢隔天要給，不然就載到山上等等。沈事後報警處理，警方從杜女身上扣得2萬元現金。

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