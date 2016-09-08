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醋男報復前女友 飆百公里抹髒東西

2016-09-08

看臉書打卡追蹤

〔記者王捷／台南報導〕臉書打卡淪為洩憤工具！30歲李姓工程師去年被高姓前女友甩了，他由愛生恨，處心積慮想報復，8月底在臉書看到高女打卡，得知她在台南一家PUB與朋友喝酒，一時醋勁大發，從高雄開車飆到台南，偷走高女安全帽，又在她的機車抹上不明液體，高女看了直呼噁心，警方將李男依毀損、竊盜罪嫌移送法辦。

警方8月底接獲高女報案，高女稱安全帽被偷走，且機車防盜鎖還被抹上濕濕黏黏的液體，從鑰匙孔流到車殼上，讓她覺得很噁心，也不敢開機車鑰匙孔。警員自告奮勇摸了一下殘留液體、聞了一下味道，研判可能是三秒膠，高女才放心。

黏稠液體…原來是三秒膠

警方調閱監視器發現，偷走高女安全帽、抹上三秒膠的嫌犯，就是前男友李男。李男從高雄開車到台南，偷走高女安全帽後，再將三秒膠灌進高女鑰匙孔，警方傳喚李男到警所製作筆錄。

李男供稱，與高女交往一年多，因不滿高女愛錢不愛人，甚至甩了他，還自稱「失戀」，所以由愛生恨；看到高女跟朋友在外面喝酒，醋勁大發，從高雄開車來回飆了約100公里犯案。

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  • 高女的防盜鑰匙孔打因為抹上三秒膠，整顆防盜鎖不能再使用。（記者王捷翻攝）

    高女的防盜鑰匙孔打因為抹上三秒膠，整顆防盜鎖不能再使用。（記者王捷翻攝）

  • 李男在高姓前女友車上抹上「不明液體」，讓高女直呼噁心，警方勘查發現這是三秒膠。（記者王捷翻攝）

    李男在高姓前女友車上抹上「不明液體」，讓高女直呼噁心，警方勘查發現這是三秒膠。（記者王捷翻攝）

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