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穿警服嫖妓 24歲菜鳥警被活逮
2016-09-08
〔記者姚岳宏、吳昇儒／台北報導〕台北市南港警方前夜在重陽路「探索」汽車旅館門口路檢，發現一名年輕辣妹形跡可疑，盤查發現她剛從摩鐵「接客」出來。警方根據辣妹說法入館找嫖客，當場查獲剛完事洗好澡的24歲林姓男子；員警盤查時，眼尖發現林男穿著警察制服褲，林男這才坦承是新北市汐止警分局橫科派出所警員，警方查獲自己人涉案不護短，依社維法裁罰林男1500元。
記過兩次 主管連坐
汐止警分局指出，同仁不知潔身自愛，發現性交易訊息未主動查緝，反而進行性交易，依規定記過兩次；另違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」部分，核予申誡一次，並提報為關懷輔導對象，其主管所長考核監督不周，也核予申誡一次。
未婚無女友 跨區買春
北市警方盤查林員時，林員一開始並未表明警察身分，但他穿著深藍色的警用制服褲及黑鞋，立即引起執勤員警懷疑，詢問：「你是不是警察？在哪裡服務？」林男愣了一下，眼見東窗事發，只得承認：「學長，我是汐止橫科所的！」南港警方依規定通知汐止警分局，分局督察組及橫科所長趕到玉成派出所了解狀況。
警方調查，林員前晚9時許勤務結束後，接收到色情業者以LINE散播「今天美女有優惠，可折1000-2000元」訊息，竟與化名「瑞莎」的25歲陳姓女子談妥以6千元代價性交易；雙方相約北市南港區探索汽車旅館見面，完事後，林員表示要洗澡，叫陳女先走，沒想到洗完澡準備開門離去時遭查獲。
收到色情簡訊凍未條
據了解，林男為警專30期畢業，未婚、沒有女朋友，他坦承收到色情簡訊一時心動，才會跑到台北市「解決生理需求」。
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