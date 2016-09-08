被警硬當賊 男含恨自殺
法官證實 小偷不是他
〔記者王定傳、余衡／新北報導〕54歲男子陳建國遭控偷竊全家超商的遊戲點數卡，檢方認定他涉案予以起訴，但陳自認無罪，憤而留下「我很不甘願」遺言後上吊自殺。家屬認為警方取證有誤，陷人於罪，要求新北市警板橋分局國賠50萬餘元；新北地院刑庭判定陳男不是小偷，民庭法官也認為，陳男應非全家監視器裡的竊嫌，但陳男應該活著維護名譽，因無法證明陳男自殺與警方移送、偵查有相當因果關係，判決家屬敗訴。
不在場證明 被警誤植
102年6月26日晚間11點24分，新北市板橋館前西路的全家超商報警，指遭竊14張價值686元的遊戲儲值卡，警方鎖定戴灰色鴨舌帽、黑色眼鏡、穿夾腳拖的竊賊，店長也作證表示：「竊賊隔天還有來，一看就知道是他。」事後指認陳男是小偷。
但陳男解釋，案發當時，他在250公尺外、府中路的統一超商，26日當天從未進入全家，直到隔天（27日）晚間8時許才走進失竊的全家買點數，且當時戴綠色鴨舌帽、穿淺色短袖上衣，與監視器拍攝到的竊嫌衣著不同。
3秒根本無法瞬間移動
陳男被新北檢起訴後，新北地院刑庭法官勘驗光碟確認，兩人戴的鴨舌帽顏色不同，且一個有圖、一個沒有；加上竊賊在全家超商內買紅茶的時間，竟與陳男在統一超商內買啤酒的時間「只差3秒」，判定在全家的竊賊並非陳男，但陳男已死，只能判決公訴不受理。陳男姊姊另提出國賠，希望還給弟弟清白。
審理國賠案的民庭法官也認為，陳男應非全家店長所指的竊嫌，雖然警方將陳男26日進入統一超商的時間誤載為27日，但當時陳男還沒提出發票作證，警方也有嫌犯疑似變裝的畫面，陳男仍有嫌疑；且警方僅依證據移送給檢方，起訴與否為檢察官權限，而非警方。
法官指應活著證清白
法官認為，陳男被訴屬微罪，偵查時他提出證據抗辯，自殺前11天也有委任律師捍衛清白，審理時有機會無罪，若他真的重視名譽，應活下來爭取無罪，維護名譽及自尊，而非選擇自殺，難認其自殺與警方偵辦有相當因果關係。
被起訴…遺言：不甘願
警方調閱26日距離全家約250公尺的統一超商內監視器，發現陳有出現，兩者相差約9分鐘，懷疑陳犯案後變裝，且兩超商距離近；警方將其移送法辦，卻把陳男出現在統一超商的時間點，誤載為隔天晚間8時37分。
檢方偵辦時，陳提出26日晚間在統一超商買啤酒的發票，時間為23點33分；不過，檢方依監視器、陳男手機訊號基地台位置、店員指述等證據，於103年3月起訴。5月間，陳自殺留下遺言：「我很不甘願。」並要家人相信他，還說：「若沒有為陳家保留一些尊嚴跟名節，就不適合做人…。」
國賠敗訴 家屬要上訴
陳男家屬表示，一定會上訴，但對司法毫無信心，這些人對陳男做的事，就交給上天懲罰；板橋警分局則說，員警偵查均依監視器影像及事證，確認犯嫌是陳男，部分時間登載錯誤，為員警單純誤植，已檢討疏失。
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