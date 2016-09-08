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磯永吉 蓬萊米之父

2016-09-08

磯永吉，1886年出生於日本廣島，1912年渡海來臺，擔任臺灣總督府農事試驗場的技手，1914年晉升為技師。

1915年任職臺中廳技師，負責指導及監督臺中廳內的農業，尤其是稻米的生產與改良。任內指導末永仁（1886~1939）進行臺灣在來稻與日本稻改良的研究，1929年選出「臺中65號」，開啟了臺灣蓬萊米的新時代。

1942年轉任臺灣總督府農事試驗所所長兼臺北帝國大學教授。1945年戰爭結束後留任臺灣大學農藝系教授與省農林廳顧問，1957年始以71歲高齡退休返日。

磯永吉奉獻畢生心力，使臺灣米舉世聞名，被臺灣人尊稱為「臺灣蓬萊米之父」，退休之時，臺灣省主席嚴家淦先生代表中華民國政府頒贈景星勳章，同時省議會亦提案通過贈與磯氏終生食用蓬萊米每年1200公斤。

資料來源：「磯小屋」官網

整理：記者邱俊福

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  • 台灣大學農場「磯小屋」。（記者邱俊福攝）

    台灣大學農場「磯小屋」。（記者邱俊福攝）

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