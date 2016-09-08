黑幫也識磯永吉 潛台大偷百年古物
〔記者邱俊福、吳柏軒／台北報導〕有松聯幫背景、綽號「小飛」的男子宋藍田，得知台灣大學「磯小屋」收藏日本時期「台灣蓬萊米之父磯永吉」遺留的古文物，深夜踹開磯小屋的木門，竊取老黃銅顯微鏡等7件文物。警前天逮捕宋藍田追回失物，他辯稱磯小屋未設置保全系統，認為台大未妥善保管，才將文物帶走收藏；警方發現，他曾經營拍賣網站，不排除要拿去轉賣，依加重竊盜罪嫌函送。
台大主任秘書林達德表示，校內積累不少日本時代文物，大多由各系所、單位獨立運作，因公務預算有限，很多單位多靠對外募款來保存文物，未來將在經費允許下，與各單位共同承擔。
41歲宋藍田上月10日凌晨4時騎單車，到基隆路四段台大附設試驗農場的磯小屋，確認無防盜系統後將木門踹開，搬走虎牌機械計算機、老黃銅顯微鏡、田中氏穀粒硬度測定計、風速計、描畫器、顯微鏡用照相機與皮尺等7件古物，再將兩個玻璃箱裝的天秤、長寬高各為40公分的兩個木頭櫃，及長6、70公分的繪圖用黃銅尺規挪移等古物，移至旁邊肥料倉庫，打算過兩天再取走。
校方當天就發現古物遭竊，估算損失34萬元。另發現有部分古物被移至倉庫，研判宵小會再上門，馬上將倉庫厚重的大門上鎖，並加裝簡易型監視器。宋嫌隔天凌晨重回現場，發現倉庫上鎖，認為事跡敗露匆忙離去，但身影已被錄下，警方前天在北市和平東路與溫州街口發現宋嫌的單車，埋伏逮到人，在和平東路二段宋嫌汽車內，起獲全部失物。
警方調查，宋嫌僅國中學歷，昔日為松聯幫大哥「豹哥」旗下小弟，7年前參與北市吳興街幫派鬥毆，左肩遭槍擊受傷送醫，後又涉及性侵害案入獄，1年前出獄。
宋落網供稱，從小對古文物有興趣，出獄後曾經營古物拍賣網站，擔心古物被偷，直接放在汽車內，透過手機做買賣。他辯稱，磯小屋未設置保全系統，也沒裝設監視器及派人看管，認為台大沒妥善照顧這些文物，才臨時起意拿走。還說這些文物很難出售，但對他來說是無價之寶，不可能拿去賣。因非現行犯，警訊後請回。
台大農藝系技士劉建甫表示，磯小屋開館四年，第一次遭竊，目前所有文物統統上鎖，並暫停展出，將儘快做好防盜措施，恢復展覽。
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