無業失婚有女友 擄國中女餵藥性侵
住彰化 到苗栗犯案
〔記者張勳騰、顏宏駿／綜合報導〕住彰化的31歲無業男子張詠裕，大前天開車到苗栗，隨機鎖定剛放學的國三女生小薇（化名），騙稱駕駛座下方有東西，他搆不著，請小薇彎腰幫忙拿出來，再趁機將她推進車內擄走，強灌不明藥丸後侵害她，還掐頸恐嚇不准反抗，50分鐘後小薇逃出報警，張嫌昨落網認罪，警依妨害自由、妨害性自主、恐嚇等罪嫌送辦，檢方聲請羈押獲准。
張詠裕與謝女同居，警上門逮人時，他直接開門未反抗，謝女得知他涉案，氣得說不出話。校方說，小薇飽受驚嚇，情緒很不穩，請假在家，將加強心理輔導，並強化學生上下學安全宣導。
校門旁200公尺被堵
警方說，大前天下午放學，小薇走到校門外200公尺處，張詠裕開車接近，騙她有東西掉在駕駛座下方，他搆不著，請她幫忙，小薇從左後座彎下腰協助取物時，張趁機下車，把她推上車擄走。
小薇被載到附近某國小地下停車場，遭張強脫衣物，用繩子反綁她手腳，又強灌3顆不明藥丸，小薇吐出，但張強逼她吞下，還掐她頸說「再反抗就掐死妳」。
少女佯尿急逃出
張意圖侵犯，小薇抵死反抗，遭控制行動約50分鐘後，佯稱尿急，張怕被尿在車上，載她至鬧區一處速食店前，小薇趁機逃出報警，經送醫洗胃，小薇並無中毒症狀，警採集檢體送驗，預計今天出爐。
警方查出張所駕黑色小客車，昨午到彰化縣埔心鄉出租套房3樓拘捕張嫌，起獲作案衣物、手機、疑似性侵藥物，並在停車場查扣作案車輛。
張詠裕辯稱，與小薇在網路聊天室認識，當天相約援交，麻繩是搞車震使用；但他卻說不出小薇的暱稱，手機也沒有和小薇連絡的訊息或連結，小薇也說根本不認識對方，警認為張嫌瞎扯。
張還說強灌的藥丸是「止痛藥」，但警在犯案車內發現2顆安眠藥丸，及疑似小薇的內褲。
警方說，張嫌2年前在苗栗市當糕點學徒約半年，目前無業；他與女友未婚產下一子，因聘金談不攏，被女方告妨害家庭，兒子由祖母照顧，後來又有一段婚姻。
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標題：無業失婚有女友 擄國中女餵藥性侵
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