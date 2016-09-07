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國道酒駕肇逃 匝道口昏睡被逮

2016-09-07

〔記者曾健銘／新北報導〕隋姓男子4日酒駕，行經國道1號北上17.1公里處時擦撞鄰車，隋男肇事逃逸，開車狂飆2公里後，將車停在東湖出口匝道外側後昏睡，警方獲報到場叫醒隋男，沒想到隋男拒絕盤檢還與警員拉扯，被3警壓制逮捕。

隋男酒醒後表示後悔，辯稱「前一天與朋友喝酒，酒醉就忘記做過什麼事！」他的酒測值達0.71，國道公路警察局第一公路警察大隊訊後依公共危險、妨害公務罪嫌將他移送法辦，肇事逃逸另依道路交通管理處罰條例舉發。

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  • 隋男酒駕擦撞鄰車肇逃，狂飆2公里後，將車停在東湖出口匝道外側後昏睡。（記者曾健銘翻攝）

    隋男酒駕擦撞鄰車肇逃，狂飆2公里後，將車停在東湖出口匝道外側後昏睡。（記者曾健銘翻攝）

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