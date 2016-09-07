潛逃越南5年 強盜犯押返歸案

2016-09-07

〔記者邱俊福／台北報導〕遭通緝的41歲男子林志聖，5年前夥同友人在高雄持槍搶檳榔攤，經法院判刑7年2個月，交保後搭機潛逃越南藏匿，不僅在當地養豬，還結交一名越籍女友，刑事局國際科透過越南移民局協緝，日前將他逮捕，昨晚押返歸案。

警方說，林嫌逃亡越南至今4年多，下飛機踏上國土時，他直言「很踏實，也知道會有這麼一天」，而林嫌女友也答應會在越南等他服完刑期再相會。