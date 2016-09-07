「詐」機車被逮 開庭再偷法警手機

2016-09-07

〔記者楊國文／台北報導〕蕭姓超商職員膽大包天，去年底佯以租車為由，向機車行詐得一輛機車，被警方查獲後，在法院等候開庭空檔，竟在法警室連偷2名女法警的手機，不料開庭時，2支手機突然掉出口袋，士林地院昨依詐欺、竊盜罪判蕭男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

特別的是，士院認為蕭男詐騙機車使用71天才遭查獲，雖無犯罪所得，但以租車費一天900元計算，扣掉已付的一天租金，他共詐得6萬3千元的「機車使用利益」，因此昨天也諭知追徵此價額，要求他付6萬3千元給國庫。