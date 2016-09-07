名媛帶女認親被打臉 提告敗訴確定

2016-09-07

〔記者溫于德／台北報導〕李姓名媛的女兒控告吳姓金融界人士妨害名譽，訴狀指吳男是生父，卻公開聲明兩人無血肉關係，導致她遭媒體冷嘲熱諷；台北地檢署認為，該聲明是針對李姓名媛回應，未妨害到小孩名譽，做出不起訴處分，李姓名媛提起再議，昨遭高檢署駁回確定。

全案起於，李女原本無法確定女兒生父是誰，直到102年才確定，要吳男認女。李姓名媛說，吳男的聲明中說「本人無法理解，為何時至今日，李小姐突然聲稱小孩與本人有關。」去年8月她女兒開始接觸網路，在Google搜到這份聲明稿，已對她幼小心靈造成傷害，因此提告；但檢察官認定吳男是自我防衛，未直接妨害到小孩名譽。