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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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咬了警察一口 男判賠8萬元

2016-09-07

〔記者林嘉東／基隆報導〕魏姓男子與林姓友人起爭執，懷疑前來處理的基隆市警一分局警員張家晟護著林，冷不防咬張右手一口，張求償20萬元；基隆地院考量魏無業，判他賠償張員8萬元。

判決指出，本案發生在去年5月間，張員到場時，見林男身上有傷，且不願對魏男提告，遂護送林離開現場，不料魏男突然張口咬張員的右手，造成張的右手與手指挫傷，還辱罵張員「垃圾」、「警察囂張三小」等。魏男被法院依侮辱公務員罪判處拘役30天，張員不甘被咬，另求償20萬元。

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