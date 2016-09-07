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沒發動滑行下山 騎士仍算酒駕

2016-09-07

〔記者項程鎮／台北報導〕68歲溫姓男子上山與友人喝酒後，騎車下山時撞上另一輛機車，雙方都倒地受傷，溫男辯稱沒有發動引擎，只讓機車沿山路滑行，不符酒駕判刑要件，一審判他無罪；但高等法院認為不管有沒有發動引擎，都是駕駛行為，改判有期徒刑3個月確定。

判決指出，去年7月20日下午，溫男騎車在新北市樹林區保安街的山區道路間發生車禍，酒測值高達1.015，被檢方起訴；溫男辯稱，案發前在山上涼亭與朋友喝酒，因機車零件失竊、無法發動引擎，就沿著山路將機車滑行而下，不小心發生車禍。

新北地院認為，根據刑法第185條之3規定，酒駕罪成立的要件是酒後駕駛「動力交通工具」，且於動力裝置運作時，才成立犯罪，因此判溫男無罪。

高院則認為，只要行為人酒後操控交通工具並於道路上移動，不管引擎或馬達有無啟動，都成立犯罪，改認定溫男成立酒駕罪，合議庭考量溫男日前中風，輕判3月徒刑、得易科罰金9萬元確定。

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