車手北上取款 還約女友作陪

2016-09-07

〔記者邱俊福／台北報導〕18歲陳姓詐騙車手欲向受騙的韋姓婦人拿取80萬元，還邀約不知情的女友同行談情，不料韋婦機警報警，將玩具鈔放置在北市路邊花圃引蛇出洞，警方將他當場逮捕，陳嫌女友才知他竟從事詐騙。

警方調查，陳嫌自稱在網咖被詐騙集團吸收，只要順利取款，每件可獲3000元酬勞，他找女友一起從桃園搭火車北上「執行任務」，出面取款時，要求女友在附近巷道等候，結果當場被逮。

警方說，前天上午，韋婦接獲來電指稱「妳兒子幫人做保，欠我們80萬，人在我們手上！」她透過鄰居報案，轄區大安警分局和平東路派出所前往了解，發現韋婦仍在電話中，判斷是遇詐騙集團，隨即先打電話聯繫韋婦兒子，確認他沒替人做保，且正在上班，安全無虞。

隨後，警方要求韋婦依指示前往銀行提款，銀行交付裝有假鈔的信封袋，由韋婦依約丟棄在北市南昌路的路邊花圃內，一路尾隨的陳嫌隨即出現取款，被埋伏警員逮個正著。