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市府受贈公設沒繳管理費 判付137萬

2016-09-07

〔記者王定傳、吳岳修／新北報導〕新北市板橋區國家世紀館豪宅社區建商，98年間把社區816坪空間無償捐給新北市府做為公益設施，管委會認為使用者新北市警局從前年5月起至今年1月都沒繳管理費，向新北地院提出訴訟，法官認為公益空間是建築一部分，市警局應依社區規約繳納管理費，判決需給付137萬餘元，可上訴。

新北市警局後勤科表示，新北市政府將這些公益空間移撥警察局使用，規劃用途為童玩遊藝區及海山警分局、少輔會之辦公室，因甫取得使用執照，預計本月進駐使用。本案將待接獲判決書後再與律師討論是否上訴。

國家世紀館管委會先前已提起給付管理費之訴，要求給付自98年11月至103年4月止的356萬餘元，一審新北地院板橋簡易庭判管委會勝訴；上訴後，新北地院合議庭認為，市府與建商針對管理費有特別約定，建商先提撥15年管理維護基金1373萬餘元給市府，等管委會成立後再移撥，撤銷改判敗訴。

本案法官認為，建商是依與市府間的審議報告書，支付維護基金給市府，並非給管委會，前份判決認定建商有撥付管理費給管委會有誤，且報告書內也沒有市府不用繳納管理費的約定，加上這些空間是建築一部分，市警局是建物所有人，又是區分所有權人，當然要依社區規約繳納管理費。

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  • 建商將大樓部分空間捐贈新北市政府做為公益使用，但使用者新北市警局多年來未繳管理費，管委會提告，新北地院判決市警局需給付137萬餘元。（記者余衡攝）

    建商將大樓部分空間捐贈新北市政府做為公益使用，但使用者新北市警局多年來未繳管理費，管委會提告，新北地院判決市警局需給付137萬餘元。（記者余衡攝）

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