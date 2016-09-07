少女偷開名車載友 友掰「家人在二殯」

2016-09-07

〔記者姜翔／台北報導〕17歲潘姓少女昨凌晨偷開家中LEXUS轎車，與另4名少年相約到北市民生社區一間便利商店見面，不料余姓少年在店外與路過民眾爭執，警方到場盤查，5人竟瞎掰「有家人在二殯」，想博取警方同情並儘快脫身，仍被警方識破。

警方指出，昨凌晨1時許，潘女偷開阿姨的LEXUS轎車，載著15歲余姓少年，從北市信義區住處到民生東路五段某便利商店，與另3名少年會合，不料余姓少年在店外被路過民眾不小心撞到，竟開始大聲咆哮，附近民眾以為滋事，趕緊報警。

警方到場盤查5人，余姓少年改打悲情牌說：「我家現在有人在二殯，能不能讓我過去？其他家人都睡了！」潘女也附和「他家真的有人在殯儀館！」

友人頂包被識破

警方認為有異，查出潘女無照駕駛，此時余姓少年又跳出頂包說：「車是我開的！」但謊言立刻被識破，警方開出無照駕駛及違規停車2張罰單，將5人帶回派出所。

潘母到場時，怒斥女兒「那麼晚還在外面亂跑！」最後5人分由親屬帶回，警方也確定他們「沒有家人在殯儀館」，結束這場深夜鬧劇。