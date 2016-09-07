「我也想看海」警民合力救了自殺女
2016-09-07
〔記者吳政峰／新北報導〕基隆市19歲吳姓女子與台中市郭姓女子為無話不談的網友，5日晚間，吳女稱要投海自盡，郭女獲悉先報警，並傳訊給吳女「我也想看海，拍張照給我」，基隆警方根據照片認出是基隆海洋廣場，趕往救人，結束長達200公里的救援任務。
討照片成功定位
吳女有人際關係障礙及憂鬱症，去年考上私立大學後決定重考，未料今年放榜又不如意，遭家人嘀咕數句，心情沮喪，向認識僅2週的臉書好友郭女傾訴。
5日晚間7時許，吳女傳了一通想投海的訊息給郭女，郭女嚇得打電話向基隆市消防局求助，中山消防分隊到吳女家敲門無回應，轉報給基隆市第四警分局中華路分駐所處理。
所長張畯盛電聯吳女雙親，兩老返家未見愛女，打電話與LINE也未獲回應，求警方想辦法救救女兒；張員研判吳女僅信賴郭女一人，便請郭女傳「我也想看海，拍張照給我」的訊息給吳女。
此計果真奏效，吳女回傳一張海的照片，郭女趕緊轉傳給張員，張員認出是基隆火車站旁的海洋廣場，馬上載著警員胡家祥、林佳瑩飆車救人，到現場即見吳女坐在海邊，不停拭淚。
3名警察安慰20分鐘，但吳女始終不願離開，林佳瑩心生一計說：「這很多老鼠喔！」卸下吳女心防，火速跳上巡邏車回警所「避鼠」。
吳母隨後趕到，吳女拒絕返家，經員警苦口婆心相勸，母女間才逐漸化解隔閡，心平氣和離開，遠在台中的郭女得知，也透過LINE向張畯盛道謝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 排水下月完工 文山區福興路告別水患
- 4578酒杯骨牌 杜拜第130項金氏紀錄
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 《江文也之夜》 獻奧運得獎金曲
- 威剛8月營收月增4.18%
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 失聯彗星探測器「菲萊」現蹤
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 新提琴女神 演奏如高歌 茱莉亞．費雪10月來台
- 聞鐘聲停車觀佛 通緝犯露餡
- 一片反對聲 歐巴馬難放棄核武先制攻擊
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍
- 立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
- 天后諾拉瓊絲忙音樂勤做人
- 香港新科議員 擬將港獨帶進立法會
- 亞大女籃12金釵全上 大勝蒙古54分
- 巴西銀行員工爭取調薪 展開無限期罷工
- 高溫木耳色淡 業者：不影響品質
- 藍帶學院糕點師 龍德家商授藝
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 《北市大校長續任風波》傳勸退戴遐齡 教局：依程序先徵詢
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 工人受傷被炒 勝訴確認僱傭關係
- 《新店新和里長 18年來常獲特優》即期麵包 里長限時專送助弱勢
- 誰蓋了柯瑞火鍋? 逼出Logo Shot
- 關子嶺推套票 吃喝交通兼泡湯
- 〈Let’s talk〉意外出櫃引爸媽怒 牽拖挑剔都怪性向
- 悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛
- 電支實名制 提前明年十月上路
- 竹市國中生 也有專屬置物櫃了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「我也想看海」警民合力救了自殺女
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分