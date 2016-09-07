「我也想看海」警民合力救了自殺女

2016-09-07

〔記者吳政峰／新北報導〕基隆市19歲吳姓女子與台中市郭姓女子為無話不談的網友，5日晚間，吳女稱要投海自盡，郭女獲悉先報警，並傳訊給吳女「我也想看海，拍張照給我」，基隆警方根據照片認出是基隆海洋廣場，趕往救人，結束長達200公里的救援任務。

討照片成功定位

吳女有人際關係障礙及憂鬱症，去年考上私立大學後決定重考，未料今年放榜又不如意，遭家人嘀咕數句，心情沮喪，向認識僅2週的臉書好友郭女傾訴。

5日晚間7時許，吳女傳了一通想投海的訊息給郭女，郭女嚇得打電話向基隆市消防局求助，中山消防分隊到吳女家敲門無回應，轉報給基隆市第四警分局中華路分駐所處理。

所長張畯盛電聯吳女雙親，兩老返家未見愛女，打電話與LINE也未獲回應，求警方想辦法救救女兒；張員研判吳女僅信賴郭女一人，便請郭女傳「我也想看海，拍張照給我」的訊息給吳女。

此計果真奏效，吳女回傳一張海的照片，郭女趕緊轉傳給張員，張員認出是基隆火車站旁的海洋廣場，馬上載著警員胡家祥、林佳瑩飆車救人，到現場即見吳女坐在海邊，不停拭淚。

3名警察安慰20分鐘，但吳女始終不願離開，林佳瑩心生一計說：「這很多老鼠喔！」卸下吳女心防，火速跳上巡邏車回警所「避鼠」。

吳母隨後趕到，吳女拒絕返家，經員警苦口婆心相勸，母女間才逐漸化解隔閡，心平氣和離開，遠在台中的郭女得知，也透過LINE向張畯盛道謝。