| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

「我也想看海」警民合力救了自殺女

2016-09-07

〔記者吳政峰／新北報導〕基隆市19歲吳姓女子與台中市郭姓女子為無話不談的網友，5日晚間，吳女稱要投海自盡，郭女獲悉先報警，並傳訊給吳女「我也想看海，拍張照給我」，基隆警方根據照片認出是基隆海洋廣場，趕往救人，結束長達200公里的救援任務。

討照片成功定位

吳女有人際關係障礙及憂鬱症，去年考上私立大學後決定重考，未料今年放榜又不如意，遭家人嘀咕數句，心情沮喪，向認識僅2週的臉書好友郭女傾訴。

5日晚間7時許，吳女傳了一通想投海的訊息給郭女，郭女嚇得打電話向基隆市消防局求助，中山消防分隊到吳女家敲門無回應，轉報給基隆市第四警分局中華路分駐所處理。

所長張畯盛電聯吳女雙親，兩老返家未見愛女，打電話與LINE也未獲回應，求警方想辦法救救女兒；張員研判吳女僅信賴郭女一人，便請郭女傳「我也想看海，拍張照給我」的訊息給吳女。

此計果真奏效，吳女回傳一張海的照片，郭女趕緊轉傳給張員，張員認出是基隆火車站旁的海洋廣場，馬上載著警員胡家祥、林佳瑩飆車救人，到現場即見吳女坐在海邊，不停拭淚。

3名警察安慰20分鐘，但吳女始終不願離開，林佳瑩心生一計說：「這很多老鼠喔！」卸下吳女心防，火速跳上巡邏車回警所「避鼠」。

吳母隨後趕到，吳女拒絕返家，經員警苦口婆心相勸，母女間才逐漸化解隔閡，心平氣和離開，遠在台中的郭女得知，也透過LINE向張畯盛道謝。

廣告
  • 吳姓女子5日晚間跟郭姓女網友說想投海自盡，郭女先報警再傳訊說「我也想看海，拍張照給我」，順利定位吳女，救了她一命。圖經變色處理。（記者吳政峰翻攝）

    吳姓女子5日晚間跟郭姓女網友說想投海自盡，郭女先報警再傳訊說「我也想看海，拍張照給我」，順利定位吳女，救了她一命。圖經變色處理。（記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：「我也想看海」警民合力救了自殺女


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.