正妹PO虐狗影片 警追查逮毒蟲
〔記者游承霖、鍾泓良／新北報導〕一位女大學生前天目擊灰衣男子在頂樓用狗鍊抽打白色柴犬並對牠猛踹，女大生在隔壁大樓以手機拍下虐狗畫面，並出言制止，事後將影片上傳臉書；新北市淡水警方網巡發現，登門追查，意外發現柴犬飼主潘人傑是毒品通緝犯，虐狗的林俊傑持有毒品，女大生的見義勇為，阻止毒蟲繼續虐狗。
正妹阻止虐狗 遭怒瞪
22歲的潘人傑平日將愛犬照料得很好，不知愛犬遭其朋友24歲林俊傑虐打，後來得知林虐狗，還連累他被逮，氣得痛罵林男。
警方表示，22歲女大生前天清晨與室友在新北市淡水區北新路宿舍聊天，聽到狗的淒厲哀號聲，探頭查看，發現叫聲來自對面棟大樓頂，一名灰衣男拿著狗鍊抽打白色柴犬，還不時重踹狗腹，並予拖行，女大生拿起手機錄影，同時向男子大喊：「可以不要虐待動物嗎？」男子朝女大生怒視幾秒後離去。
女大生將虐狗影片上傳臉書社團，淡水警分局水碓所所長張哲瑋帶隊查看虐狗現場，未見灰衣男和柴犬，遂沿著大樓逐層查訪，晚間7點，見潘人傑準備出門購物，上前盤查確認潘男是柴犬飼主，且是毒品通緝犯；灰衣男林俊傑發現警方在門外盤查，嚇得把門反鎖躲在陽台。
警方要求開門受檢，雙方僵持10餘分鐘，林男才開門配合，警入屋搜查，在廁所天花板起出安非他命、殘渣袋及吸食工具，林男辯稱來找朋友，把毒品及虐狗責任推給潘男。但警方從女大生處取得影片，認定林男是虐狗嫌犯。
警方調查，柴犬Kuro是潘男飼養，潘很愛狗，潘在派出所接受詢問時，Kuro安靜趴在地上守候，眼神不時望著潘男，乖巧模樣令人憐惜，潘男從警方口中得知林男的惡行後，氣到不行。
Kuro受傷被帶回安置
林男供稱，潘託他照顧Kuro，要他帶Kuro到頂樓散步，Kuro一上屋頂就亂咬東西，他制止不聽，一氣之下才出手教訓。警將2人依毒品罪送辦及歸案，另將林男依違反動保法究辦。
新北市動保處接獲通報，已將Kuro帶回安置，林男虐待動物的行為，依動保法第30條，最高可處7萬5000元罰鍰。新北市動保處長陳淵泉表示，Kuro走路一拐一拐，前腳有發炎狀況，推測可能是被踹傷，目前已施打了消炎針，預計幾天後康復。
對於Kuro後續的處置，陳淵泉說，未來主人要去服刑，會先詢問家屬是否願意帶回去養；若是家屬不養就須簽切結書放棄飼養，開放外界領養。
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