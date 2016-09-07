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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠

2016-09-07

〔記者項程鎮、李忠憲／綜合報導〕台中市郭姓高中生101年2月初騎腳踏車回家時，因路旁施作排水溝未設置安全護欄，郭生失去平衡跌進排水溝時，左眼被鋼筋刺傷失明，檢方就刑事責任部分，對區公所和包商等人員處分不起訴；但民事求償部分，最高法院維持高等法院見解，認定施工現場未設置警示燈和護欄，導致郭生跌落受傷，判決台中市石岡區公所應國賠376萬元定讞。

台中市石岡區公所農建課長劉清江表示，既已定讞，會依判決賠償；另事發當時，工程尚未驗收接管，權責單位屬施工廠商，如今造成民眾重傷意外，將考慮向廠商索賠。

此案民事求償一、二審法院都認為，道路施工應製作警示標誌、圍籬，才能防止民眾誤闖。檢方對本案的見解無法拘束法院國賠判決，認定區公所應負8成責任；郭生騎腳踏車經過時，混凝土車正在作業，郭生未注意車前狀況，應自負2成責任，判決區公所應國賠375萬餘元，上訴後被最高法院駁回。

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