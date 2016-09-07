放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
2016-09-07
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名國三女學生前天下午放學後，在鬧區被一名不明男子誘騙上車，還遭強灌不明液體，並被控制行動一個多小時後才獲釋。女學生當晚在家人陪同下到醫院檢查，沒有中毒等跡象，警方已掌握特定對象追查中。
稱被灌不明液體 幸無礙
女學生向警方表示，5日下午放學後，她在學校附近鬧區，一名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。女學生不疑有他，上前協助，不料對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明液體。
女學生說，她喝了不明液體後，感到一陣昏沉，她央求對方讓她離開，但對方逕自開車不理會，最後她以上廁所為由，趁機脫逃，跑到附近同學家求救。
女學生在家人陪同下，前晚8時許到醫院檢查，但檢驗結果出爐，女學生沒有毒品或不明藥物的反應。
警方表示，女學生前後遭該名男子控制行動達一個多小時，但除了女學生指控遭強灌不明液體，並未傷害女學生，對方動機不明，已掌握特定對象追查中。
校方表示，該名女學生在校表現正常，也聲稱不認識對方，學校已依校安系統通報。
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