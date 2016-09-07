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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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29歲擁千萬宅 寧被斷電偷接鄰居電

2016-09-07

〔記者蔡清華／高雄報導〕劉姓男子住在高雄大學特區的千萬透天厝，因不願繳電費被斷電，半年前竟開始用延長線偷接鄰居空屋的電力，鄰居發現電費異常報警，還接連查獲兩次，氣得大罵︰「連這種錢也要省！」

還查到兩次 鄰氣炸

警方調查，住在楠梓區大學五十六街的29歲劉男，今年2月起多次侵入鄰居空屋，以自製並接的延長線拉了20多公尺，竊取鄰居電力使用；屋主從電費單上發現，沒住在那，怎會多出3、4百元電費？返回該處巡視打掃後，發現一條從隔壁拉進來的延長線，才知遭竊電而向警方舉報。

警方指出，劉男擁有家族留給他價值千萬元的透天房產，卻因不願繳交電費而遭斷電，為了偷接電，竟冒險從3樓陽台，扮蜘蛛人侵入鄰居空屋，還接連兩次以相同手法竊電。

劉嫌向警方表示，他一直都一個人住，因被斷電，手機沒辦法充電、電扇無法開、無法使用照明，才從隔壁拉電進來。警方估計，6個月來，劉嫌竊取使用的電費約有2千多元。

連機車來源都有問題

警方前往劉嫌住處調查，還在1樓發現一輛遭解體的重機車，地上滿是機車零件及車牌；警方查出，該車已於7月底在後勁地區失竊，詢問劉嫌失竊機車來源，劉推說是在網路向一位不知名男子購得，全案依竊盜罪移送。

機車車主前來領車時，也痛罵劉嫌「無天良」，住這麼大間的房子，還偷他的二手車，並分解、破壞成這樣，領回後不知要花多少錢修復。

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  • 嫌犯扮蜘蛛人從高樓攀爬侵入鄰宅接電。（記者蔡清華翻攝）

    嫌犯扮蜘蛛人從高樓攀爬侵入鄰宅接電。（記者蔡清華翻攝）

  • 千萬透天厝成了他的贓車解體場。（記者蔡清華翻攝）

    千萬透天厝成了他的贓車解體場。（記者蔡清華翻攝）

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