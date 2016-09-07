| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

古惑仔持槍闖民宅 人塞後車廂擄走

2016-09-07

〔記者謝介裕、廖淑玲／綜合報導〕10多名男子前天清晨從雲林縣殺到南投縣竹山鎮尋仇，這幫人開來7輛車，堵住整條台3線省道，闖入民宅開槍示威及持棍棒打傷人，並當街擄人、砸車，行徑囂張，宛如電影《古惑仔》情節。警方調閱路口監視器「以車追人」，昨晚逮捕涉案丁姓男子，將深入追查其他惡煞。

開保時捷 斗六追到竹山

警方調查，雲林縣吳姓、張姓兩名男子，與南投縣竹山鎮余姓、辛姓近10名青年，5日凌晨4時許，在雲林縣斗六市光明路一家KTV飲酒作樂時，疑為了女子爭風吃醋，彼此互看不順眼，大打出手，雲林警方據報到場時，雙方人馬已鳥獸散。

吳、張兩人當時勢單力薄、屈居下風，不甘心被打傷，遂撂來10多名友人助陣，漏夜分乘「保時捷」等7輛轎車，5日清晨6時許開到南投縣竹山鎮大明路的余男住所，持改造手槍闖進屋內開一槍示威，將余男打得遍體鱗傷、倒臥在地，其女友則在旁嚇得不斷大哭，再將其「凌志」休旅車及數輛機車砸得面目全非。

犯案過程，吳男人馬的7輛車占據台3線大明路快車道，並當街持槍押走辛姓男子、關進後車廂擄走。

5小時後放人 1嫌被捕

警方趕抵現場，吳男人馬都已逃逸，員警將余男送醫，其頭部、胸部、手腳受傷，幸好是皮肉外傷，無生命危險；而辛男被擄走後，也在5小時後，毫髮無傷獲釋。

警方調查，余男表示不認識對方，辛男也說對方只是找他談事情；而被警方逮捕到案的丁男，除坦承以棍棒砸車外，也說不認識余男等人，對於是幫誰出氣、何人開槍等細節，一概以不知道回應，雙方供詞均避重就輕。

都是年輕人 無業開名車

警方表示，余男、辛男並無前科，另同夥的7人中有毒品或傷害前科，且與對方人馬一樣，全都是20多歲的年輕人，並無固定工作，卻擁有凌志、保時捷等進口車，不排除雙方均有黑道背景。

外傳該起事件中有男子遭打斷腿，且父親是前雲林縣議員，男子伯父曾是十大槍擊要犯，雲林警方斥為無稽之談，表示該事件中沒有人被打斷腿，滋事者中也無家族成員曾被列為十大槍擊要犯。

廣告
  • 余姓男子與其女友在街頭遭人尋仇毆打在地，警方據報趕往處理。（記者謝介裕翻攝）

    余姓男子與其女友在街頭遭人尋仇毆打在地，警方據報趕往處理。（記者謝介裕翻攝）

  • 余姓男子與其女友在街頭遭人尋仇毆打在地，警方據報趕往處理。（記者謝介裕翻攝）

    余姓男子與其女友在街頭遭人尋仇毆打在地，警方據報趕往處理。（記者謝介裕翻攝）

  • 尋仇男子持改造手槍將辛姓男子押上車。（記者謝介裕翻攝）

    尋仇男子持改造手槍將辛姓男子押上車。（記者謝介裕翻攝）

  • 10多名男子分持棍棒在南投縣竹山鎮街頭尋仇砸車。（記者謝介裕翻攝）

    10多名男子分持棍棒在南投縣竹山鎮街頭尋仇砸車。（記者謝介裕翻攝）

  • 吳姓、張姓等男子帶人砸車，並持槍押人，代步車輛中赫見保時捷名車。（記者謝介裕翻攝）

    吳姓、張姓等男子帶人砸車，並持槍押人，代步車輛中赫見保時捷名車。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：古惑仔持槍闖民宅 人塞後車廂擄走


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.