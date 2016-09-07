古惑仔持槍闖民宅 人塞後車廂擄走
〔記者謝介裕、廖淑玲／綜合報導〕10多名男子前天清晨從雲林縣殺到南投縣竹山鎮尋仇，這幫人開來7輛車，堵住整條台3線省道，闖入民宅開槍示威及持棍棒打傷人，並當街擄人、砸車，行徑囂張，宛如電影《古惑仔》情節。警方調閱路口監視器「以車追人」，昨晚逮捕涉案丁姓男子，將深入追查其他惡煞。
開保時捷 斗六追到竹山
警方調查，雲林縣吳姓、張姓兩名男子，與南投縣竹山鎮余姓、辛姓近10名青年，5日凌晨4時許，在雲林縣斗六市光明路一家KTV飲酒作樂時，疑為了女子爭風吃醋，彼此互看不順眼，大打出手，雲林警方據報到場時，雙方人馬已鳥獸散。
吳、張兩人當時勢單力薄、屈居下風，不甘心被打傷，遂撂來10多名友人助陣，漏夜分乘「保時捷」等7輛轎車，5日清晨6時許開到南投縣竹山鎮大明路的余男住所，持改造手槍闖進屋內開一槍示威，將余男打得遍體鱗傷、倒臥在地，其女友則在旁嚇得不斷大哭，再將其「凌志」休旅車及數輛機車砸得面目全非。
犯案過程，吳男人馬的7輛車占據台3線大明路快車道，並當街持槍押走辛姓男子、關進後車廂擄走。
5小時後放人 1嫌被捕
警方趕抵現場，吳男人馬都已逃逸，員警將余男送醫，其頭部、胸部、手腳受傷，幸好是皮肉外傷，無生命危險；而辛男被擄走後，也在5小時後，毫髮無傷獲釋。
警方調查，余男表示不認識對方，辛男也說對方只是找他談事情；而被警方逮捕到案的丁男，除坦承以棍棒砸車外，也說不認識余男等人，對於是幫誰出氣、何人開槍等細節，一概以不知道回應，雙方供詞均避重就輕。
都是年輕人 無業開名車
警方表示，余男、辛男並無前科，另同夥的7人中有毒品或傷害前科，且與對方人馬一樣，全都是20多歲的年輕人，並無固定工作，卻擁有凌志、保時捷等進口車，不排除雙方均有黑道背景。
外傳該起事件中有男子遭打斷腿，且父親是前雲林縣議員，男子伯父曾是十大槍擊要犯，雲林警方斥為無稽之談，表示該事件中沒有人被打斷腿，滋事者中也無家族成員曾被列為十大槍擊要犯。
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