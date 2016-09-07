| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

會議後趕回分局 警官中途猝死

2016-09-07

〔記者吳政峰、吳岳修／新北報導〕新北金山警分局副分局長郭俊哲，昨天上午前往市警局開會，會後搭車返回駐地途中到加油站借廁所，不料回車上卻發生抽搐昏迷，送醫不治。檢警相驗為心肌梗塞導致心因性休克，享年56歲。

郭俊哲為人和氣，處事圓融，人緣相當好，金山分局上下與警界同仁皆感不捨。郭員遺體返家前，郭妻決定讓丈夫重回金山分局前，看看投入36年的警職，不少同仁主動列隊接迎，大喊「敬愛的大副座，任務已完成，請你一路好走！」萬里分駐所長謝銘鴻也紅了眼眶，哽咽說：「謝謝您的照顧…。」

郭俊哲是在昨天上午赴新北市警局開裝備檢查會議，結束後與兩名同仁開車返回金山分局駐地，11點半時因郭員尿急，到基隆大武崙加油站上廁所。郭員才剛坐回車上，突發出一長聲的打呼音，抽搐一下就陷入昏迷。

突昏迷 送醫來不及

同仁大驚，立刻將他送醫，途中不停施以心肺復甦術，可惜到院時已無生命跡象，下午1點9分宣告不治。郭妻趕到急診室，得知丈夫無力回天，癱軟痛哭，但想到還有就讀大四與高一的兩個兒子，仍強忍悲慟站起。

金山警分局長張錦成表示，郭員工作認真盡責，是個不可多得的好同事，他過去健康檢查無礙，僅血壓收縮壓稍高，惟家族有心肌梗塞病史，且透露最近較疲累的訊息。

新北市警局人事室指出，郭員屬因公亡故，將從優撫卹並協助家屬處理後事，初估郭員的身故撫恤金及殮葬補助約一千萬元，其中遺孀每年獲45萬元撫恤金，可領12年。

基隆長庚醫院心臟內科心導管室主任高瑜成說，男性過了45歲、女性超過55歲，因荷爾蒙減少，發生心肌梗塞的機率大增，若有高血壓、糖尿病或家族病史者，應定期健康檢查。

基隆長庚醫院急診專科醫師張豐圃表示，心肌梗塞常引發心室顫動，若能在黃金4分鐘內使用「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」電擊，送醫急救的存活率較高。

廣告
  • 金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）

    金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：會議後趕回分局 警官中途猝死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.