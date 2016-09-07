會議後趕回分局 警官中途猝死

2016-09-07

〔記者吳政峰、吳岳修／新北報導〕新北金山警分局副分局長郭俊哲，昨天上午前往市警局開會，會後搭車返回駐地途中到加油站借廁所，不料回車上卻發生抽搐昏迷，送醫不治。檢警相驗為心肌梗塞導致心因性休克，享年56歲。

郭俊哲為人和氣，處事圓融，人緣相當好，金山分局上下與警界同仁皆感不捨。郭員遺體返家前，郭妻決定讓丈夫重回金山分局前，看看投入36年的警職，不少同仁主動列隊接迎，大喊「敬愛的大副座，任務已完成，請你一路好走！」萬里分駐所長謝銘鴻也紅了眼眶，哽咽說：「謝謝您的照顧…。」

郭俊哲是在昨天上午赴新北市警局開裝備檢查會議，結束後與兩名同仁開車返回金山分局駐地，11點半時因郭員尿急，到基隆大武崙加油站上廁所。郭員才剛坐回車上，突發出一長聲的打呼音，抽搐一下就陷入昏迷。

突昏迷 送醫來不及

同仁大驚，立刻將他送醫，途中不停施以心肺復甦術，可惜到院時已無生命跡象，下午1點9分宣告不治。郭妻趕到急診室，得知丈夫無力回天，癱軟痛哭，但想到還有就讀大四與高一的兩個兒子，仍強忍悲慟站起。

金山警分局長張錦成表示，郭員工作認真盡責，是個不可多得的好同事，他過去健康檢查無礙，僅血壓收縮壓稍高，惟家族有心肌梗塞病史，且透露最近較疲累的訊息。

新北市警局人事室指出，郭員屬因公亡故，將從優撫卹並協助家屬處理後事，初估郭員的身故撫恤金及殮葬補助約一千萬元，其中遺孀每年獲45萬元撫恤金，可領12年。

基隆長庚醫院心臟內科心導管室主任高瑜成說，男性過了45歲、女性超過55歲，因荷爾蒙減少，發生心肌梗塞的機率大增，若有高血壓、糖尿病或家族病史者，應定期健康檢查。

基隆長庚醫院急診專科醫師張豐圃表示，心肌梗塞常引發心室顫動，若能在黃金4分鐘內使用「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」電擊，送醫急救的存活率較高。