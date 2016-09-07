30年前蝸牛宴 曾重創金蘭王國
〔記者李容萍／桃園報導〕老牌醬油大廠金蘭食品公司發跡於桃園，飄香80年，堪稱是台灣近代的醬油發展史。30年前正當金蘭醬油事業蒸蒸日上之際，家族第二代與第三代因生食蝸牛釀成多人殞命，去年第四代又爆發爭奪經營權而鬧上法庭，豪門恩怨浮出檯面。
1936年，金蘭第一代創辦人鍾番為了釀造最好的醬油，邀集地方仕紳集資創辦「大同商事株式會社」，以台灣傳統及日本的釀造工藝，以半手工、半機械模式釀製醬油，醬油釀好後就挑著木桶沿街叫賣，一匙一匙的撈賣給民眾，逐漸打出名號。
鍾番於1960年過世，公司由兒子鍾秋桂接掌，因他認為金色蘭花是蘭花中最高貴的，於是將公司改名「金蘭」，生產的醬油就稱為「金蘭醬油」，每天騎著單車在桃園民族路上叫賣。醬油事業直到第三代鍾德亨接手後才發跡，1976年落腳桃園市大溪區設廠，次年率先採用透明瓶裝醬油，逐漸開拓市場，一度成為國內醬油產業的龍頭。
食物中毒 多人喪命
鍾秋桂育有三子，成年後都在金蘭工作，最初由長子鍾德富與次子鍾德尚負責台灣金蘭，三子鍾德亨則掌管美國金蘭。1985年，鍾秋桂一家人在桃園別墅生食非洲大蝸牛，不幸感染廣東住血線蟲，鍾秋桂夫妻與母親鍾林腰、長子鍾德富均告身亡，次子鍾德尚臥床10多年後過世，只剩當時人在海外的鍾德亨倖免於難，他臨危接手家族事業，導入自動化生產。
老一輩的金蘭員工回憶說，第三代的鍾德亨對員工非常照顧，分紅、獎金從不吝嗇，當時員工們「領獎金領到笑嘻嘻」，都願意為老闆賣命，2000年代創造出每個月幾乎都超過1億元的業績，「金蘭食品就是從他這一代起致富的」，且他的投資眼光精準，公司賺錢後陸續購買地產。
鍾德亨於2005年驟逝，當時兒子鍾淳元僅18歲，因此由鍾德富的兒子、30歲的鍾淳仁接下棒子，但家族間糾葛也就此開始。2014年大股東倒戈，鍾淳仁失去董座，由鍾淳元接任，去年6月的一場臨時股東會，鍾淳元又被解職，現任董事長為鍾淳名。
地方人士對於老字號公司傳出堂兄弟鬩牆的豪門恩怨，只能感嘆「實在很意外，更不樂見」。
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