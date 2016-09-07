金蘭家族內鬥 前董座吞近億被訴
鍾淳仁等9人起訴
〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕有80年歷史的知名金蘭醬油公司，第四代爆發經營權糾紛，堂弟鍾淳元取得董座後清查資產，控告前董事長、堂哥鍾淳仁涉嫌私抽土地佣金、收受回扣，估計不法所得近億元，桃園地檢署昨依背信、業務侵占罪，起訴鍾淳仁等9人。
42歲鍾淳仁應訊時，指所拿的都是家族的財產，只是幫自己多賺點錢而已。鍾淳仁委任律師陳志峯表示，尚未收到起訴書，不便回應。
兄遭解任 弟又搶回
鍾淳仁是金蘭公司第五任董事長，103年因經營不善，引發大股東不滿，堂弟鍾淳元從美國返台接任董座；不料104年就遭股東會解任，改由鍾淳仁胞弟鍾淳名任董事長。同年7月，鍾淳名派百人直接接管廠區，趕走鍾淳元聘任的保全人員，雙方爆發衝突，經營權之爭浮上檯面。
賣地抽佣 還收回扣
起訴指出，鍾淳仁94年到103年8月任金蘭公司董事長，被控於100年受金蘭公司及鍾家地主之託，出售桃園市桃園區中路段共計1110坪土地，卻與時任執行總監、61歲的乾爹陳立成，以每坪5萬、1萬元的代價，分別從中私抽高於市場行情的佣金達5500萬、1000萬元，牽線的陳立成獲1500萬元回扣。2人取得回扣後，分別向買方濟弘建設公司購買新北市三峽區學成路的4戶房屋，登記在配偶名下。
起訴指出，陳立成101年又受鍾淳仁委託，出售桃園市大溪區埔頂段共13筆道路用地，買主出價1750萬元，陳男卻要求以1350萬元與金蘭公司簽約，從中賺400萬元價差。
起訴指出，鍾淳仁另成立品家豐、鼎盛興、敬偉、橋頭堡公司操作轉手貿易，成為金蘭公司產品外銷中國的一、二級經銷商，藉此賺取金蘭產品銷進中國的價差。
98年，鍾淳仁不僅收受紙箱業者再興公司回扣，又藉著董事長的權力，調漲公司購買紙箱的成本，要求業者給付3％的回扣金，並涉嫌侵占中國分公司拆遷補助款、公款；檢調追查發現，鍾淳元60歲母親莊惠玲，94年曾向紙箱業者收受回扣。
檢方指出，鍾淳仁等人涉嫌私抽土地買賣佣金、收受回扣，估計不法所得近億元，偵結依背信及業務侵占等罪起訴鍾淳仁、陳立成、莊惠玲等9人。
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標題：金蘭家族內鬥 前董座吞近億被訴
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