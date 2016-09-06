垃圾車撞消防栓 水噴2樓高

2016-09-06

28歲林男駕駛民間清潔公司車輛，昨中午12點左右行經新北市樹林區中正路、保安街口，疑為閃避前車，失控衝上人行道撞斷消防栓，還擦撞58歲李婦，高壓水柱瞬間噴出近2層樓高，被民眾拍下上傳臉書「爆料公社」。林男說，願意賠償消防栓修復及李婦醫藥費，自來水公司已換上全新的消防栓。（文：記者余衡）