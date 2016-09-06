| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 社會

垃圾車撞消防栓 水噴2樓高

2016-09-06

28歲林男駕駛民間清潔公司車輛，昨中午12點左右行經新北市樹林區中正路、保安街口，疑為閃避前車，失控衝上人行道撞斷消防栓，還擦撞58歲李婦，高壓水柱瞬間噴出近2層樓高，被民眾拍下上傳臉書「爆料公社」。林男說，願意賠償消防栓修復及李婦醫藥費，自來水公司已換上全新的消防栓。（文：記者余衡）

廣告
  • 垃圾車撞消防栓 水噴2樓高。（記者余衡攝）

    垃圾車撞消防栓 水噴2樓高。（記者余衡攝）

  • 垃圾車撞消防栓 水噴2樓高。（記者余衡攝）

    垃圾車撞消防栓 水噴2樓高。（記者余衡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：垃圾車撞消防栓 水噴2樓高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.