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男看護染指女童 給100元打發

2016-09-06

〔記者黃欣柏／台北報導〕在醫院擔任看護的陳男，見4歲女童小芳（化名）獨自在院內玩耍，竟強脫內褲拍攝私處照，再指姦，完事後拿100元給小芳當「獎勵」，小芳母親起疑追問，東窗事發，士林地檢署昨依強制性交罪及違反兒少性交易防制條例將陳起訴。警方到場，根據小芳所述「叔叔推著一名阿公」等證詞，鎖定院內看護清查，順利揪出陳男。陳男否認指姦小芳，但他未通過測謊，加上小芳指證歷歷，檢方認定陳男說詞不可採。

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